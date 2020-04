Entriamo nel nuovo weekend caratterizzato dalle misure restrittive per evitare il contagio da Covid-19. Sotto qual cielo a Bergamo lo spiega Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’area depressionaria presente sulla penisola Iberica tenderà nel corso del fine settimana a muoversi verso il Mediterraneo centro-meridionale, mantenendo la parte attiva lontano dalla Lombardia, la quale sarà interessata solo marginalmente nella giornata di Lunedì. In seguito ripristino di condizioni più stabili legate probabilmente a un calo termico nel corso della prossima settimana.

Sabato 18 aprile 2020

Tempo Previsto: Al mattino in pianura cielo inizialmente poco nuvoloso o velato per transito di banchi di altostrati più estesi e persistenti lungo i rilievi, Valtellina e Oltrepò; durante la giornata temporanee schiarite su tutti i settori, ma tendenza dalla serata a partire dai settori occidentali a un nuovo aumento della nuvolosità medio-alta senza fenomeni.

Temperature: Minime in aumento con valori tra i 7°C e 12°C dei grandi centri urbani, massime in lieve ulteriore aumento con valori tra 23°C e 26°C in pianura.

Domenica 19 aprile 2020

Tempo Previsto: Fin dal mattino nuvolosità irregolare con schiarite ancora presenti in pianura nella prima parte della giornata, nella seconda parte della giornata nuvolosità più intensa specie sui rilievi Alpini,Prealpini,Valtellina e Oltrepò dove potrà essere accompagnata da deboli e isolati piovaschi dalla serata.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve ulteriore aumento ( 9°C/13°C) massime stazionarie (22°C/25°C)

Lunedì 20 aprile 2020

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso su tutta la regione con probabilità di deboli e isolate precipitazioni sui settori occidentali della regione, asciutto senza fenomeni sul resto della regione.

Temperature: Minime stazionarie, massime in diminuzione.