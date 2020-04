Tre nuovi defibrillatori per le ambulanze della Valseriana e Val di Scalve

“Commosso e orgoglioso di quanto sta succedendo”: Maurizio Forchini, presidente di Promoserio, sintetizza così i risultati che la raccolta fondi partita per aiutare l’ospedale di Piario sta producendo, in termini di dispositivi e strumenti per tutto il territorio della ValSeriana e Val di Scalve.

Ieri, giovedì 16 aprile, sono stati consegnati 3 DAE, i defibrillatori esterni, a altrettante associazioni di volontariato operanti nella zona. “Con i soldi raccolti da gente comune, associazioni e istituzioni di ValSeriana e Val di Scalve, da ieri le ambulanze di Croce Blu di Gromo, del Corpo volontari della Presolana e della Protezione civile Valgandino sono dotate di strumentazione aggiornata e efficiente, anche in prospettiva di un’uscita dall’emergenza Coronavirus”.

La raccolta fondi avviata dall’ente di promozione del territorio di Valseriana e val di Scalve ha superato quota 70mila euro, e dopo la strumentazione già consegnata al Locatelli di Piario e ai DAE donati ai volontari, “in programma abbiamo altri acquisti che le realtà del territorio ci stanno segnalando, come un ECG per l’ospedale di Piario e un monitor multiparametrico che sarà il nostro prossimo obiettivo”.