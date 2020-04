Salgono a 10.629 positivi al Coronavirus in Bergamasca, +39 in un giorno: “Ancora troppi decessi”

Ecco i dati della Regione Lombardia di sabato 18 aprile.

A livello regionale sono 65.381 i positivi al Coronavirus, ancora 1.246 in più rispetto alla giornata di venerdì 17. In Bergamasca il dato dei positivi è stabile negli ultimi giorni: in tutto sono 10.629 i positivi, 39 in più rispetto a venerdì.

“Anche nella Fase2 c’è bisogno di mantenere la guardia alta” ha evidenziato il vicepresidente Fabrizio Sala.

Il totale dei casi positivi al coronavirus a livello regionale è di 65.381, con un aumento di 1245, con 11.818 tamponi effettuati. I decessi sono 12.050, con un aumento di 199, mentre ieri c’erano state 243 nuove vittime. Calano i ricoverati in terapia intensiva (947, -24) e quelli nei reparti normali (10.042, -585). Sono i dati resi noti dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, che ha sottolineato che “l’accesso agli ospedali cala sempre di più ma il numero dei decessi ci fa dire che siamo ancora in emergenza”.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 65.381 (+1.246); ieri: 64.135 (+1.041); l’altro ieri: 63.094 (+941).

– i decessi: 12.050 (+199); ieri: 11.851 (+243); l’altro ieri: 11.608 (+231).

– in terapia intensiva: 947 (-24); ieri: 971 (-61); l’altro ieri: 1.032 (-42).

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.042 (-585); ieri: 10.627 (-729); l’altro ieri: 11.356 (-687).

– i tamponi effettuati: 255.331 (+11.818); ieri: 243.513 (+10.839); l’altro ieri: 232.674 (+10.706).

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimigiorni

BERGAMO: 10.629 (+39); ieri: 10.590 (+72); l’altro ieri: 10.518 (+46).

BRESCIA: 11.758 (+191); ieri: 11.567 (+212); l’altro ieri: 11.355 (+168).

COMO: 2.439 (+154); ieri: 2.285 (+52); l’altro ieri: 2.233 (+79).

CREMONA: 5.407 (+94); ieri: 5.313 (+40); l’altro ieri: 5.273 (+71).

LECCO: 2.030 (+25); ieri: 2.005 (+19); l’altro ieri: 1.986 (+4).

LODI: 2.714 (+36); ieri: 2.678 (+52); l’altro ieri: 2.626 (+39).

MONZA BRIANZA: 4.042 (+67); ieri: 3.975 (+43); l’altro ieri: 3.932 (+54).

MILANO: 15.546 (+269) di cui Milano città 6.421 (+95); ieri: 15.277 (+325) di cui Milano città 6.326 (+166); l’altro ieri: 14.952 (+277) di cui Milano città 6.160 (+102)-

MANTOVA: 2.863 (+115); ieri: 2.748 (+57); l’altro ieri: 2.691 (+36).

PAVIA: 3.536 (+88); ieri: 3.448 (+58); l’altro ieri: 3.390 (+74).

SONDRIO: 937 (+71); ieri: 866 (+2); l’altro ieri: 864 (+5).

VARESE: 2.106 (+85); ieri: 2.021 (+68), l’altro ieri: 1.953 (+69)

e 1.374 in corso di verifica.