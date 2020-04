Liberazione75, percorso di visioni in streaming tutto dedicato alla Resistenza

“In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, nell’impossibilità di effettuare le tradizionali iniziative per celebrare questa importante ricorrenza della storia repubblicana, vogliamo proporre per tutta la durata della settimana un percorso di visioni in streaming tutto dedicato alla Resistenza” si legge in una nota di Lab 80.

“Quest’anno è il 75° anniversario della Liberazione dall’oppressione nazi-fascista. Avremmo voluto trovarci tutti insieme, probabilmente ancora più numerosi, per riaffermare con forza quei valori che sono alla base delle nostre libertà democratiche, per le quali molti, giovani e vecchi, di diversa fede politica, hanno allora perso la vita. L’epidemia che da circa un paio di mesi sta condizionando le esistenze e le abitudini di tutti, non ci permette di ritrovarci tutti insieme a dimostrare la nostra fedeltà a quei valori fondativi. Per questo motivo dobbiamo resistere anche a questa situazione forzata, tenendo vivo lo spirito di condivisione e di fermezza, insieme al desiderio di sentirci uniti e solidali anche nella privazione a manifestare, consapevoli che lo stare a casa è una scelta responsabile a tutela della salute di ognuno di noi”.

“Da lunedì 20 a domenica 26 proponiamo una rassegna di film che raccontano alcuni episodi della lotta per le libertà, individuali e collettive, con storie di ieri e di oggi, ispirate al rispetto pieno delle diversità e delle scelte soggettive. Perché la festa della Liberazione ha posto le basi per la difesa dei diritti e della giustizia sociale e civile”.

“Come ormai da qualche settimana, la nostra pagina Facebook Lab 80 cinema ogni mattina ti darà il buongiorno con un film, disponibile gratuitamente o a costi bassissimi su piattaforme online da vedere direttamente a casa, immaginando di essere in sala, insieme ad altri, con la speranza, come allora, in un futuro diverso”.