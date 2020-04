Il Coro Montrouge Singers dedica “Hey Jude” dei Beatles a tutti i bergamaschi

Ognuno faccia ciò che sa fare e lo faccia al meglio. E così il Coro Montrouge Singers, un ensemble di circa 70 cantanti nato 5 anni fa a Bergamo ha deciso di prendere sul serio questo motto.

Se il virus ha reso impossibile la loro attività, loro non si sono dati per vinti e hanno autoprodotto un video nel quale eseguono (ciascuno a casa propria) Hey Jude dei Beatles, un brano piena di speranza.

“Sarebbe bello fare arrivare ai vostri lettori questa canzone che è il simbolo di una città che soffre ma non si rassegna” ci scrive il Coro Montrouge Singers.

Come non accogliere questo invito. Buon ascolto.