Fate ginnastica con Valentina: allenamento arti superiori, il video

L’emergenza Coronavirus ci ha costretti in casa ormai da settimane. Per rimetterci un po’ in forma Bergamonews ha chiesto ad un’esperta di accompagnarci e darci qualche pillola di lezione di ginnasta. Consigli semplici, utilissimi e quanto più necessari. Cari lettori, vi affidiamo a Valentina Lato. (leggi qui)

Video-lezione 2: allenamento arti superiori

Gli esercizi proposti sono 3 e sono:

– Alzate frontali: allenamento per le spalle (deltoide anteriore) effettuato mediante l’adduzione anteriore delle braccia che si mantengono leggermente piegate a livello del gomito e con il palmo delle mani rivolto verso il basso

– Distensioni verso l’alto: come dice il nome stesso, si parte con le mani all’altezza delle spalle e con i gomiti vicini al corpo, si effettua una distensione verso l’alto delle braccia, mantenendo sempre il corretto allineamento del tratto cervicale

– Curl per bicipiti: si tratta di una flessione dell’avambraccio sul braccio effettuata dal bicipite brachiale. È necessario mantenere sempre un’ampia apertura delle spalle e il corretto allineamento del polso durante l’esecuzione del movimento.