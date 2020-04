Auto esce di strada e si ribalta: Treviglio, paura per un’infermiera di 53 anni

Poteva avere conseguenze molto più gravi l’incidente avvenuto sabato 18 aprile, intorno alle 7.50, a Treviglio. Una donna di 53 anni, infermiera dell’ospedale di Crema, è uscita di strada, finita contro un albero e si è ribaltata a bordo della sua Fiat Punto in via Monte Grappa.

Aveva appena smontato dal turno di notte: non si esclude che all’origine del sinistro ci sia proprio un colpo di sonno.

Lo schianto è stato molto violento, tanto che il mezzo si è accartocciato su se stesso e per estrarre la donna dall’abitacolo è servito l’intervento dei vigili del fuoco.

L’infermiera non ha mai perso conoscenza e durante il lavoro dei pompieri ha parlato con loro. Fortunatamente, non è in condizioni gravi, anche se è stata trasportata al Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti, oltre all’ambulanza del 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Treviglio.