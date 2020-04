Danza con me, I topi o College? La tv del 18 aprile

Per la prima serata in tv, sabato 18 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà “Danza con me Best of”, con Roberto Bolle, l’étoile della danza. In una serata tutti i momenti più belli, emozionanti, divertenti e affascinanti dell’appuntamento con la danza che è diventato in soli tre anni un classico e un punto di riferimento nell’intrattenimento televisivo italiano.

Su Canale5 alle 21.15 verrà riproposto “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su RaiTre alle 20.30 l’appuntamento è con “Le parole della settimana – Aspettando le parole”, condotto da Massimo Gramellini. A seguire, alle 22 la fiction “I topi”, con Antonio Albanese con Nicola Rignanese, Lorenza Indovina e Tony Sperandeo. Andranno in onda due episodi dal titolo “L’appartamento” e “L’igienista”. Nel primo, Sebastiano e zio Vincenzo, guidati da U Stuorto, sono in fuga attraverso la smisurata rete di cunicoli sotterranei. I due trovano una sistemazione provvisoria nel bunker di altri latitanti di lungo corso, ma presto sono costretti ad andarsene a causa del russare bestiale di zio Vincenzo. U Stuorto allora li conduce in un nuovo appartamento che all’apparenza sembrerebbe già abitato. Nel secondo, le amiche di Betta hanno organizzato un incontro con Paolo, igienista di bella presenza e provetto sciatore. Alle prime avance di Paolo, Betta non sa come reagire, è imbarazzata e allo stesso tempo gratificata. Chi sa, invece, bene come farlo è zia Vincenza: scandalizzata, chiede a U Stuorto di riferire tutto a Sebastiano, il quale convoca immediatamente una riunione con i membri delle altre famiglie allo scopo di dissuadere Paolo dal corteggiare sua moglie.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda “Petrolio Antivirus”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, c on stile anche documentaristico.

Spazio all’attualità e all’emergenza Covid anche su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale Coronavirus – Week-end”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.10 c’è “Ozzy – Cucciolo coraggioso”; su La7 alle 21.15 “Cara, insopportabile Tess”; su Rai4 alle 21.20 “Conan il Barbaro”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La felicità nel peccato”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Il sogno di Elin”; su Iris alle 21.10 “La giusta causa”; e su Italia2 alle 21.15 “The strangers”

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.05 andrà in scena lo spettacolo “Farà giorno”. Commedia del 2014 con Gianrico Tedeschi. Manuel, giovane bullo di periferia con simpatie neonaziste, si trova ad accudire Renato, vecchio partigiano e medaglia d’oro al valore della Resistenza, in seguito ad un incidente. Due visioni del mondo e della Storia in conflitto si scontrano, due generazioni si incontrano.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio “Flusso e riflusso”. Una ragazza sposa un milionario che potrebbe essere suo nonno e le cattive lingue si scatenano. Poi quando lui muore in incendio doloso e la famiglia scopre un testamento a favore della giovane vedova, la polizia viene coinvolta….

Su Mediaset Extra alle 21.15 si potrà rivedere il telefilm “College”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Quelli del college” e “Miss College”. Nel primo, Marco (Keith Van Hoven) e Arianna (Federica Moro), giovani rampolli di due ricche famiglie, stanno per sposarsi. Improvvisamente, prima del fatidico “si'”, a Marco arriva la “cartolina”, deve partire per frequentare un corso speciale di un anno presso un’Accademia militare internazionale. Il destino è ricco di coincidenze: Marco e Arianna si ritrovano sullo stesso treno e per di più verso la stessa destinazione. L’incontro non è fra i più tranquilli e a farne le spese sono gli altri viaggiatori. Arrivati in città, mentre Marco raggiunge l'”Admiral Academy”, Arianna entra al “Victoria College”. Nel secondo, al Victoria College arriva Elena, una nuova collegiale. La ragazza per i suoi atteggiamenti da snob e’ invisa alle nuove compagne, in particolare da Vally, contro la quale non esita a scambiare dei colpi bassi. Per stemperare la tensione, viene indetta un’ iniziativa: la ragazza più meritevole sarà la vincitrice di una borsa di studio di una settimana, da trascorrere in un importante college estero, in compagnia di un cadetto dell’ Accademia, il cui prescelto è Diego Sanchez.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.