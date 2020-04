Telgate richiama il Governo: “Ai Comuni solo le briciole, 400 milioni non bastano”

“Ancora una volta il Governo fa le orecchie da mercante di fronte alle richieste di noi sindaci. Nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto la lettera inviata al premier Conte dal sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, per chiedere interventi rapidi e concreti a favore dei Comuni impegnati nella gestione dell’emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, ma non è pervenuta risposta”.

Arriva anche da Telgate il grido d’allarme dei primi cittadini, impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza, dal lato sanitario, sociale ed economico: “Nonostante gli sforzi, però, i nostri Comuni stanno attraversando un periodo di crisi economica, aggravata anche dalla drastica riduzione delle entrate fiscali e tariffarie per tutto il 2020 – spiega il sindaco Fabrizio Sala -. I 400 milioni di euro di buoni spesa messi a disposizione dal Governo per le famiglie più bisognose non sono per nulla sufficienti e sono solo una piccola parte di quello che serve per soddisfare le richieste che arrivano da territorio”.

Fondi considerati “briciole”, a fronte della richiesta già fatta dal collega di Sesto San Giovanni e rilanciata: “Sono necessari subito 10 miliardi di euro da aggiungere alle attuali risorse stanziate per il fondo di solidarietà comunale e occorre l’istituzione urgente da parte dello Stato di un fondo che possa coprire integralmente la spesa che i Comuni sostengono per l’inserimento nelle strutture dei minori affidati dai giudici ai sindaci, al fine di consentire ai Comuni di liberare risorse proprie da destinare ad azioni di rilancio dell’economia locale e di sostegno diretto per chi è in difficoltà a causa dell’emergenza”.

Infine un elogio al territorio lombardo, “regione virtuosa, fatta da Comuni virtuosi, ma è necessario che il Governo si rimbocchi le maniche e per una volta ci dia una risposta concreta”.