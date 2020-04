Restiamo uniti per affrontare il Covid-19

Restiamo uniti, per favore, e umili. Siamo tutti vittima dello stesso male, anche se purtroppo con conseguenze diverse.

Abbiamo dovuto rinunciare temporaneamente a oggetti, abitudini e affetti, perché ci è stato chiesto e per preservare noi e gli altri. Abbiamo avuto tanto tempo per fare pizze, per scrivere post su Facebook e per leggere articoli e inchieste, ma per favore, ritagliamoci del tempo anche per pensare.

Pensiamo a tutte quelle famiglie che hanno perso persone care, a chi vive con la preoccupazione di non sapere se potrà vedere ancora i genitori o nonni perché anziani e quindi più a rischio. Concediamo un ricordo a tutte queste persone.

Restiamo uniti, per favore, perché abbiamo bisogno di sentirci tutti aiutati e d’aiuto, senza scontrarci cercando responsabili o colpevoli.

E nel farlo restiamo umili, senza avere la pretesa di aver potuto fare di meglio se fossimo stati al posto di altri, o di avere la soluzione per uscire da questo momento, o ancora di essere nella posizione e di avere le conoscenze per poter giudicare qualcuno o qualcosa.

Non è il momento di litigare sui social e nemmeno il momento di difendere i propri idoli o detrarre i propri nemici politici. Questa situazione ci obbliga a riscoprirci persone migliori, che sanno prendersi la propria responsabilità nel contesto in cui possono fare e dire qualcosa.

Siamo stati bravi (chi più, chi meno) a obbedire quando siamo stati chiamati a farlo, siamo stati bravissimi a sentirci comunità con opere di bene al servizio di chi era più in difficoltà, ma ora siamo chiamati ad essere uniti ancor di più.

Quando il peggio sembra essere passato viene meno quel fisiologico sentimento caritatevole che ci contraddistingue in quanto essere umani. Mettiamo da parte le nostre convinzioni politiche e cerchiamo di contribuire con il nostro ottimismo e la nostra forza di aggregazione alla nascita di un nuovo concetto di comunità, nato dal bisogno e cresciuto nella coesione d’intenti.

Restiamo uniti, per favore, e umili, anche stando ognuno a casa propria.