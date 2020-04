L’Istat su Bergamo città: “Marzo e primi di aprile decessi quintuplicati”

Secondo l'Istat, Bergamo ha visto quintuplicare i decessi per il complesso delle cause per il mese di marzo e per i primi quattro giorni di aprile, passando da una media di 141 casi nel 2015-2019 a 729 nel 2020. Incrementi della stessa intensità, quando non superiori, interessano la maggior parte dei comuni della provincia.

Soltanto pochi giorni fa il sindaco Giorgio Gori, in un tweet, aveva sottolineato che "a Bergamo (121mila abitanti) dall’1/3 al 12/4 sono deceduti 795 residenti, 626 più della media - nello stesso periodo - dei dieci anni precedenti. L’aumento è del 370%. I decessi ufficialmente ricondotti a Covid-19 sono stati 272, gli unici sottoposti a tampone".