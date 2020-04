Emergenza Coronavirus: Banco BPM e Fondazione Creberg donano 230mila euro

A fronte della situazione di emergenza sanitaria in corso nei nostri territori, Banco BPM e Fondazione Credito Bergamasco hanno disposto contributi complessivi di 230mila euro in favore di istituzioni e associazioni, bergamasche e bresciane, impegnate in prima linea.

Il programma di interventi prevede significativi contributi liberali, alcuni già erogati, altri in corso di rapida erogazione:

– all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all’Ospedale Bolognini di Seriate, agli Spedali Civili di Brescia, alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, per acquisto di materiali e/o per forniture e/o per prestazioni in relazione alle attività di cura;

– all’Associazione Diakonia di Bergamo a sostegno della iniziativa “Abitare la cura”;

– all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo per l’acquisto di DPI (Dispositivi diProtezione) per il personale infermieristico (Progetto OPI BG “Insieme ce la possiamo fare“);

– alla Fondazione CARISMA di Bergamo a supporto delle attività di cura e di assistenza (residenziale e domiciliare) delle persone anziane e/o di persone ammalate;

– all’ Istituto Angelo Custode di Bergamo a sostegno delle attività di cura e di assistenza residenziale di persone affette da disabilità;

– al Fondo di Mutuo Soccorso istituito dal Comune di Bergamo, per sostenere la ripresa ed il rilancio delle attività produttive e commerciali della Città di Bergamo;

– alla Fondazione Ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo a supporto alla ricerca medica e scientifica.

