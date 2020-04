Da Albino a Foppolo “per studiare, lì mi concentro meglio”: multato

Quasi settanta chilometri d’auto, da Albino all’alta Valle Brembana. Precisamente a Foppolo, dov’era diretto “per studiare, lì mi concentro meglio”. È la giustificazione che uno studente universitario avrebbe dato agli uomini della Guardia di Finanza che lo hanno fermato venerdì mattina, 17 aprile, lungo la provinciale della Valle Brembana nell’ambito dei controlli anti-coronavirus. Il giovane, una volta fermato, è stato multato e fatto rientrare al proprio domicilio.

Una storia quasi opposta arriva invece dalla Bassa, a Romano di Lombardia, dove uno studente che aveva lasciato i libri in ateneo ha chiesto aiuto ai carabinieri per recuperarli. Il materiale didattico, infatti, non rientra tra i generi di prima necessità per cui viene autorizzata la mobilità sul territorio regionale. Il coordinamento tra i militari delle Stazioni di Romano e della Milano Duomo ha fatto il resto, con tanto di ringraziamenti da parte del giovane.