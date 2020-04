Coronavirus, infermiera caposala della Rsa di Predore muore a 56 anni

Si è spenta a 56 anni dopo un mese di agonia all’ospedale di Chiari (Brescia) Lidia Liotta, infermiera professionale e caposala della Rsa Villa Serena di Predore.

Conosciuta per il suo sorriso e la disponibilità con gli ospiti della struttura dove lavorava da vent’anni, ha dovuto arrendersi giovedì 16 aprile a quel virus che aveva contratto come diverse sue colleghe. È deceduta in seguito a un’emorragia cerebrale.

Originaria di Sciacca, in Sicilia, dove sognava di tornare una volta raggiunta la pensione, abitava a Predore con il marito, impiegato del Comune di Villongo, e la figlia di 20 anni.

Villa Serena è una residenza sanitaria assistenziale di proprietà della parrocchia di Predore, ma dal 2005 gestita dalla cooperativa Universis di Udine, che si occupa anche delle Rsa di Seriate e Dalmine. Sono 25 gli ospiti, e come in molte altre strutture simili della nostra provincia, diversi di loro sono stati contagiati dal Covid 19.