Coronavirus, dagli aiuti economici alle successioni: incontri online per saperne di più

La pandemia del Coronavirus ha avuto (e purtroppo avrà) un grande impatto sulle nostre vite. Oltre all’emergenza sanitaria, ai lutti e ai contagi comporta tutta una serie di problematiche di carattere sociale ed economico.

Le situazioni di fragilità sono aumentate e c’è tanta incertezza sia sul presente sia sul futuro. I punti interrogativi sono tanti così come le pratiche da svolgere, dalle richieste per usufruire dei bonus per le partite Iva ai provvedimenti per gli affitti passando per le successioni, che sono tantissime a causa dell’elevato numero dei decessi.

Per conoscere meglio le misure a sostegno di famiglie, imprese e professionisti e fornire informazioni precise e aggiornate, Sistem Point, azienda che offre assistenza, vendita e consulenza informatica, organizza incontri online con professionisti ed esperti di diversi ambiti utili per affrontare l’emergenza.

Moderati dal titolare Luca Rovaris, saranno dedicati ogni volta ad argomenti di stretta attualità.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di chiarire i propri dubbi perchè i relatori saranno disponibili per rispondere alle loro domande.

Gli appuntamenti, che si terranno indicativamente ogni 15 giorni, sono gratuiti e aperti a tutti. Il prossimo è in programma venerdì 17 aprile dalle 17 alle 18.30 e sarà intitolato “Coronavirus step by step: vivere il momento… quali azioni intraprendere?”. Rivolto in modo particolare ad aziende, partita Iva e privati, vedrà l’intervento del notaio Maria Alessandra Meravini, dell’avvocato Elena Gambirasio e del consulente finanziario Giuseppe Colleoni.

Per partecipare bisogna cliccare l’evento sulla pagina Facebook “Sistem point” , aprire il relativo link e inserire nome, cognome e indirizzo e-mail: il giorno dell’evento circa mezz’ora prima dell’inizio si riceverà il link per potersi collegare.