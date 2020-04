Boltiere: assegnati 69 buoni spesa

L’emergenza sanitaria in atto, dovuta al propagarsi e diffondersi del “Coronavirus” sta creando non poche difficoltà a molte famiglie. Il Lockdown seguito da un calo netto del lavoro ha fatto nascere nuove situazioni di emergenza e reso ancora più fragili quelle presenti.

L’amministrazione comunale di Boltiere ha introdotto nei giorni scorsi, per questi motivi, una procedura il più snella possibile per poter permettere alle persone in difficoltà di accedere alle risorse messe in campo con l’Ordinanza numero 658 della Protezione Civile, che stanziava per Boltiere 32.755,69 euro.

Le domande protocollate dagli uffici municipali sono state al 14 aprile ben 147, di queste ne sono state accolte favorevolmente, in seguito ad attenta verifica da parte degli uffici preposti, 69 per un totale di 23.010 euro, ovvero circa il 70 % della somma messa a disposizione. Le famiglie beneficiarie hanno avuto a disposizione un buono spesa da spendere nei negozi e nei supermercati del paese.

Per le famiglie che, invece, non hanno potuto accedere ai buoni spesa, sono stati messi a disposizione i beni raccolti grazie alle collette alimentari realizzate la scorsa settimana, a cui vanno aggiunti i cento pacchi e le cento colombe donate dagli Alpini. Si sono distribuiti 39 pacchi comprendenti prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia.

La fase di valutazione delle domande sta continuando giorno dopo giorno, e per alcune si è resa necessaria un’istruttoria supplementare per controllare al meglio che i buoni vengano effettivamente assegnati alle famiglie più bisognose.

Grazie poi al prezioso contributo di Sodexo, nella giornata di Pasquetta il Comune ha donato pasti caldi agli utenti domiciliati.

Si sono, infine, raccolti 5.610 euro tramite l’apertura di un apposito Conto Corrente (al quale è possibile ancora sottoscrivere la propria donazione), somma anch’essa destinata alla gestione dell’ emergenza generata dal diffondersi del contagio da Covid-19. Tra i fondi raccolti l’Associazione Alpini di Boltiere e l’Associazione San Martino hanno versato rispettivamente 500 euro e 250 euro, mentre una cospicua donazione di 4mila euro è stata effettuata da una nostra compaesana migrata in Argentina, la sig.ra Nunzia Locatelli, che avendo saputo della difficoltà nel reperire le mascherine per tutta la popolazione ha elargito tale somma per permettere all’amministrazione di procedere celermente con canali privati.

L’amministrazione comunale vuole ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi e alle due giornate di colletta alimentare, oltre che tutti coloro che hanno svolto il prezioso compito di volontariato.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere