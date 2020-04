Belle & Sebastien, Puoi baciare lo sposo o Ncis? La tv del 17 aprile

Per la prima serata in tv, venerdì 17 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Belle & Sebastien – Amici per sempre”. Sebastien ha oramai dodici anni mentre la sua amata Belle – un magnifico esemplare di cane da montagna dei Pirenei – è diventata madre. Pierre e Angelina si sposeranno e sognano un’altra vita da qualche altra parte. Sebastien, però, si rifiuta di lasciare César, lo chalet e la montagna che tanto ama. Quando Joseph, il vecchio padrone di Belle, si farà vivo credendo di riprendersi ciò che gli appartiene, Sebastien farà di tutto per difendere il suo mondo e la sua amica a quattro zampe.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio “Un brutto risveglio”: dell’omicidio di Jo Cortez, un bizzarro ammaestratore di corvi, è accusata il caporale Alimote, poiché nel suo frigorifero viene rinvenuta la pistola con cui è stato commesso il delitto…

Canale5 alle 21.30 proporrà la visione del film “Puoi baciare lo sposo”, con Diego Abatantuono e Monica Guerritore. Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore. Come reagirà alla notizia Camilla, ex fidanzata di Antonio? La madre di Paolo, Vincenza, parteciperà alle nozze? Ma, soprattutto, Roberto sosterrà la scelta di suo figlio?

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Nome di donna”, con Cristiana Capotondi. All’inizio dell’estate, Nina Martini, una madre single, ottiene un lavoro temporaneo nel residence per anziani Barrata e va a vivere lì con la figlia Caterina. Ha così modo di entrare in relazione con una altra trentina di donne che vi lavorano, alcune italiane e altre – la maggioranza – straniere. Ben presto però scopre che Marco Torri, il manager della struttura, ha messo in piedi un sistema basato su piccoli favori sessuali, ben protetto dalle sfere ecclesiastiche. Mentre indaga sugli episodi per far luce sullo squallore, Nina viene isolata dalle colleghe che temono di perdere il posto e citata in giudizio per diffamazione.

Spazio all’attualità su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 “New moon”; su Rai4 alle 21.20 “Nemesi”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Carmen”; su La5 alle 21.05 “Miss Detective”; su Iris alle 21.10 “Strangerland”; e su Italia2 alle 21.15 “Chernobyl diaries – La mutazione”

Su Rai5 alle 21.15 il documentario “Art Night – I predatori del tempo”. L’arte rubata. Un traffico criminale dalle proporzioni colossali, che è partito dall’Italia ed è arrivato in grandi musei del mondo. A seguire verrà proposto “Emilio Lavagnino”: un prezioso documentario delle Teche Rai ci racconta la storia di uno dei Monuments Men italiani.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie tv “Damages”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Bim Bum Bam generation” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.