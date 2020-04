Scanzorosciate, lunghe code per la riapertura della stazione ecologica

Ha riaperto giovedì 16 aprile, solo in mattinata e in modalità straordinaria, la stazione ecologica di Scanzorosciate.

Scaglionati in due gruppi, i cittadini del comune hanno avuto la possibilità di entrare divisi in ordine alfabetico: dalle 8.30 alle 11 per i cognomi dalla A alla L; dalle 11 alle 13.30 per i cognomi dalla M alla Z. Tutti hanno dovuto rispettare l’obbligo di presentarsi con documento d’identità e tessera della piazzola.

Subito si sono formate lunghe code all’ingresso, con decine di macchine ferme ad attendere il proprio turno.

Prevedendo l’arrivo massiccio dei cittadini (e la concreta possibilità che qualcuno non riesca ad accedere alla piazzola), l’amministrazione ha stabilito l’apertura straordinaria della stazione ecologica anche nei giorni di venerdì 17 aprile (dalle 13.30 alle 17.30) e sabato 18 aprile (dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30), riservata però solo alle persone che non sono potute accedere giovedì, senza la divisione per cognomi.