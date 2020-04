Nelle tue mani, Pirati dei Caraibi o La Traviata? La tv del 16 aprile

Per la prima serata in tv, giovedì 16 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero e Matilde Gioli.

Verranno proposti due episodi dal titolo “Like” e “Il giuramento di Ippocrate”. Nel primo, l’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa, fa esplodere una serie di conflitti tra And rea e Agnese che li dovranno superare insieme per il bene della figlia. L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo… Nel secondo, nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia, Andrea torna a corteggiare Agnese. Un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Ri ccardo sono alle prese con un’aspirante astronauta…

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con il film “Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo”, con Johnny Depp. Jack Sparrow è intrappolato nel limbo di sabbia a cui lo ha costretto Davy Jones, padrone dell’oceano e della sua anima. La squadra della Perla Nera arriva in suo aiuto: la bella Elizabeth, Will, il capitano Barbossa e la sacerdotessa voodoo Tia Dalma chiamano a raccolta i pirati dai quattro angoli del mondo – compreso il cattivo Sao Feng – per combattere contro lord Cutler Beckett…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena la commedia “Il mostro”, con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Loris, inquilino moroso, odiato dall’amministratore del suo condominio e dai suoi coinquilini, a seguito di una serie di malintesi, viene identificato con il mostro che terrorizza da tempo il quartiere.

Spazio all’attualità su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Captain America Civil War”; su Italia1 alle 20.55 “Momentum”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Attrition”; su La5 alle 21.05 “27 volte in bianco”; e su Iris alle 21.10 “Spy game”; e su Italia2 alle 21.15 “I guardiani del destino”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Criminal minds”. La squadra di Unità Analisi Comportamentale è ancora al lavoro su casi border line: inarrestabili serial killer, ragazze ritrovate a pezzi all’interno di valigie, terroristi, donne rapite e perfino il caso di un cannibale.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La Traviata (La Scala – Riccardo Muti)”. Dal Teatro alla Scala ‘La traviata’ di Giuseppe Verdi. Direttore d’orchestra Riccardo Muti, regia teatrale e televisiva di Liliana Cavani, scene di Dante Ferretti. Tra gli interpreti principali: Tiziana Fabbricini, Nicoletta Curiel, Antonella Trevisan e Roberto Alagna.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Ti spedisco in convento.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.