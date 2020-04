Nasce a Lovere “Gocce d’Olio” il primo podcast dedicato all’olio di oliva

Dopo un breve periodo di prova prende ufficialmente il via “Gocce d’Olio” il primo podcast al mondo interamente dedicato alle persone che vorrebbero sapere tutto o quasi tutto sull’olio di oliva e sulle olive.

“Gocce d’Olio” è un podcast ideato e realizzato da Marco Antonucci, giornalista, architetto, assaggiatore professionista di olio con qualifica di capo panel, da tanti anni impegnato a livello internazionale nella diffusione della cultura dell’extravergine e dell’analisi sensoriale attraverso conferenze, corsi, incontri, guide, articoli e pubblicazioni di carattere sia divulgativo che

universitario.

Il podcast è composto da episodi molto brevi, non più di dieci minuti a puntata, con cadenza settimanale, nei quali vengono affrontati tutti gli argomenti che interessano il mondo dell’olio: dal perché parlare di un olio di prima spremitura non ha senso come non ha senso parlare di acidità, al comprendere cosa è un’etichetta e come va letta, oppure perché friggere non è un sistema sbagliato di cottura, anzi. Raccontando ogni tanto anche ricette e oli particolarmente emozionanti.

“In questi anni ho avuto la fortuna di parlare di olio di oliva a moltissime persone sia in Italia che in giro per il mondo – dice Marco Antonucci -. Dai bambini delle scuole elementari ai buyer internazionali, alle persone che come me fanno la spesa tutti i giorni. E durante questi incontri, seminari, lezioni, corsi, sedute di assaggio o di analisi sensoriale, mi sono state poste tutta una serie di domande che ho raggruppato per temi, a cui ho dato risposta negli anni attraverso articoli, pubblicazioni, libri. Poi mi sono detto: tutte le domande sono state poste ‘a voce’ perché non provare a dare una risposta utilizzando lo stesso sistema? Da qui l’idea di Gocce d’Olio, una serie di podcast molto brevi, come fossero per l’appunto delle gocce d’olio”.

Il podcast però non è una lezione a senso unico, ma una sorta di “contenitore-risposta” alle domande: ecco perché la parte più importante sono gli ascoltatori, che sono esortati a porre domande, richieste e osservazioni, affinché le puntate possano affrontare gli argomenti che più interessano alle persone tutti giorni usano l’olio extravergine di oliva.

Il podcast è libero e gratuito e può essere ascoltato o scaricato dalle seguenti piattaforme:

Spotify – spotify:show:04aIhjZEMj6NIzRTpJSu82

Itunes – https://podcasts.apple.com/us/podcast/gocce-dolio/id1361069154?uo=4

Google Podcast –

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvMjg1MjI1My9lcGlzb2Rlcy9mZWVk

Spreaker – https://www.spreaker.com/show/gocce-dolio

Podcast Addict – https://podplayer.net/?podId=2849324

Podchaser – https://www.podchaser.com/podcasts/gocce-dolio-642808

Deezer – https://www.deezer.com/show/1038882

Sul sito https://www.oliveoildrops.com si può trovare oltre al podcast anche la sua trascrizione, anch’essa scaricabile liberamente e gratuitamente.

Le domande e i commenti possono essere lasciati sulle piattaforme da cui si scaricano i podcast, oppure attraverso l’utilizzo della mail: oliveoildrops@gmail.com