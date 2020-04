Fontana: “Ripartire ma con garanzie per la salute”. L’ipotesi di scaglionare il lavoro su 7 giorni

“Dobbiamo cercare di far ripartire la vita, organizzarla convivendo con questo virus. Ma non abbiamo intenzione di ripartire come se niente fosse successo”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell’intervento in apertura del Consiglio regionale sull’emergenza coronavirus. “Lo dico senza valenza scientifica ma mi auguro, e spero di non sbagliare, che il caldo rallenterà il contagio e renderà il virus meno aggressivo. Mi auguro che chi dice questo abbia ragione e che il 4 maggio, data di termine dei precedenti provvedimenti, si possa ricominciare una ripresa graduale”.

Per questo “abbiamo posto alla base le ‘4 D’ (distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi, ndr). Pretenderemo che qualunque tipo di ripresa abbia come presupposto la garanzia della salute dei nostri cittadini, senza la quale non siamo disposti a fare nulla – ha detto Fontana -. L’eventuale ripresa del contagio sarebbe una cosa drammatica e inaccettabile”.

Sul come fare concretamente per ripartire “studieremo insieme, domani è stato convocato il primo tavolo per la competitività allargato, al quale sono invitati anche i capigruppo. È necessario iniziare un discorso per cercare di capire a quali condizioni, quali sono le limitazioni che dovremo porre sia da un punto di vista sanitario che organizzativo del lavoro: ad esempio scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5 e con orari diversi di inizio. Ci sono tante proposte che abbiamo iniziato ad esaminare e ci sono tante proposte che scienziati e tecnici, che siedono assieme a noi al tavolo per lo sviluppo, domani proporranno”.