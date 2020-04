Dal Comune di Bergamo contributo di 300mila euro al Conservatorio Donizetti

Trecentomila euro a favore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Donizetti: il Comune di Bergamo ha deliberato giovedì 16 aprile la convenzione con il Conservatorio per l’anno 2020. La convenzione viene sostenuta con un contributo di 300mnila euro, per garantire l’uso della sede di via Don Luigi Palazzolo che attualmente occupa, con tutte le spese a carico del Comune.

Il processo di statizzazione è ormai in dirittura d’arrivo (la data prevista era, prima dell’emergenza coronavirus, l’1 gennaio 2021) e la fusione con l’Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara, deliberata dal Consiglio Comunale a settembre 2019, si compirà entro i prossimi mesi, portando ad una governance unica per le due istituzioni.

“Come indicato dal Consiglio Comunale e richiesto dal procedimento di statizzazione delle due istituzioni cittadine dell’Alta formazione artistica e musicale – spiega l’assessore all’Istruzione Loredana Poli -, il Comune di Bergamo continua a contribuire al funzionamento dell’Istituto Superiore di Studi Musicali con il finanziamento approvato nella Giunta di giovedì 16 aprile. È probabile che i tempi della statizzazione possano slittare a causa dell’emergenza coronavirus, ma ci impegniamo a tenere aperta l’interlocuzione con il ministero dell’Università e della Ricerca, anche con il supporto di Anci, per arrivare a una definizione chiara delle prospettive di inquadramento lavorativo di tutti i dipendenti delle due Istituzioni formative e culturali della città”.