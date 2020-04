Cosa pensano i giovani bergamaschi durante i tempi incerti del Covid-19

Abbiamo esaurito il catalogo di Netflix, (non) abbiamo studiato tutto quel che c’era da studiare, abbiamo letto e riletto Guerra e Pace e sfornato torte immangiabili. E pensare che fino a un mese e mezzo fa passavamo i venerdì sera al pub… ormai, sembra un passato lontano. Erano i giorni del video, diventato virale, che ripercorre gli scorci più belli di Bergamo sulle note dell’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, dell’ottimismo, dello “state tranquilli, è solo un raffreddore”: insomma, di #bergamononsiferma.

Forse, sono proprio gli hashtag a darci l’idea più lampante di una prospettiva generale della situazione che, dovendo fare i conti con l’aumento dei contagi in provincia e con la spaventosa crescita dei decessi, è drasticamente cambiata.

Il mantra sopracitato infatti ha iniziato a vacillare con i giorni, venendo soppiantato da #bergamomolamia, complice la dedica dei ragazzi dell’Atalanta alla nostra città dopo la vittoria contro il Valencia: il tag è apparso sotto circa 6mila post di Instagram.

Anche noi viviamo in prima persona questa situazione, tanto nel mondo reale quanto in quello virtuale, e ci sorgono alcune domande e riflessioni.

In primis, nonostante l’uso massiccio dei social network da parte della cosiddetta Generazione Z, sembra che i giovani bergamaschi non si affidino ai trend social per avere accesso alle notizie. Stando a un questionario a cui hanno risposto 360 nostri coetanei (tra i 20 e i 25 anni) provenienti da tutta la provincia, solo l’8% utilizza i social a fini informativi, contro il quasi 70% che invece consulta giornali online o fonti d’informazione ufficiale.

Sempre dal questionario, sembra che 6 giovani su 10 si siano resi conto della gravità della situazione prima che toccasse la nostra provincia.

È interessante porre a confronto questi dati, soprattutto nel panorama di informazione contemporaneo. “Politico.eu” ha analizzato migliaia di post condivisi su Facebook e centinaia di gruppi chiusi, identificando in quest’ultimi i focolai “dell’infodemia” che ha accompagnato l’evoluzione della pandemia. Il preferire fonti di informazione certificate sembra abbia permesso un’attenzione agli sviluppi del contagio libera dall’influenza delle fake news che invece proliferavano sui social: Covid-19 si è infatti dimostrato terreno fertile per la loro proliferazione, tanto da richiedere l’intervento (debole) degli stessi Facebook e Twitter.

L’ambiente di incertezza rafforzato dal dilagare delle fake news e dalla contraddittorietà delle risposte delle istituzioni si è tradotto molto spesso, nella popolazione, in atteggiamenti di chiusura verso l’altro, se non esplicitamente razzisti, che ha investito in particolare la comunità cinese. Il web si è rivelato un veicolo decisivo per la diffusione di questi, come dimostra il nostro sondaggio: il 55% dei ragazzi bergamaschi afferma di aver assistito a forme di discriminazione razziale. Attraverso i social abbiamo infatti avuto accesso a testimonianze dirette di episodi del genere, che proiettano il problema sulla realtà quotidiana: il clima di insofferenza generale bersaglia non solo lo straniero lontano, come può essere la comunità cinese, ma anche il prossimo, il vicino che esce di casa per fare la spesa o andare al lavoro.

È bene sottolineare però che, mentre in strada dilaga l’isolamento, su internet si assiste anche a manifestazioni di collettività e vicinanza. Il Covid-19 non fa discriminazioni e ci ha portati a dover riconoscere la nostra uguaglianza, ed il senso di fratellanza che ne è scaturito è ben visibile online. Può sembrare pazzesco ma il luogo di isolamento per antonomasia è, ai tempi dell’epidemia, il baluardo della socialità. Perché sì, quando si può uscire, internet risulta essere spesso una asettica alternativa; quando invece non è possibile mettere piede fuori casa, il web non è più l’alternativa ma l’unica possibilità.

Oltre 300 rispondenti al sondaggio reputano più che buono il contributo degli strumenti digitali alla comunicazione con i propri conoscenti e valuta, anche se con meno slancio, altrettanto positivamente le attività didattiche e lavorative a distanza. Questo non vuole eleggere il web come alternativa valida ad una sana vita sociale ma è bene sottolineare che si è rivelato essere uno straordinario mezzo di vicinanza in uno straordinario scenario di distanza.

La vicinanza che la rete rende possibile non si limita solo ai nostri conoscenti. Le notizie della situazione a Bergamo raggiungono facilmente l’altro capo del mondo in pochi istanti, come è ben dimostrato dall’articolo del New York Times dedicato alla nostra provincia, che rende l’idea di come la narrativa locale del contagio sia diventata di dominio globale: dalla copertina dell’articolo dedicato ai necrologi de L’Eco di Bergamo, al reportage fotografico dedicato alle famiglie del nostro territorio. Immagini come quelle dei mezzi militari che trasportano le bare in via Borgo Palazzo contribuiscono alla narrazione globale del contagio in modo decisivo, un fatto impensabile senza la vicinanza elettronica del mondo contemporaneo.

È la già diffusa infrastruttura digitale a fornire la base a questa “empatia globale”, ma il fenomeno di immersione del locale nel globale è amplificato e accelerato dalle necessità e dagli effetti dell’emergenza. Questo è solo uno dei cambiamenti in atto accelerati dalla crisi che stiamo vivendo oggi.

Un altro, ad esempio, riguarda il tema ambientale, già sotto osservazione prima del virus. Si tratta di un tema molto caro ai giovani bergamaschi e i dati raccolti lo confermano: l’80% degli intervistati riteneva grave il problema prima che Covid-19 entrasse in gioco mentre la quasi totalità del restante 20% ha cambiato idea nell’ultimo mese. La pandemia ha, in particolare, riportato alla luce dei riflettori il discorso sulla correlazione tra l’attività dell’uomo sull’ambiente, che aggrava anche il cambiamento climatico, e la comparsa di nuovi patogeni.

Secondo quanto riportato dallo scrittore di viaggi David Quammen nel saggio Spillover: “Oggi la distruzione degli ecosistemi sembra avere tra le sue conseguenze la sempre più frequente comparsa di patogeni in ambiti più vasti di quelli originari. Là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie”.

E che dire dell’inquinamento atmosferico? Un’analisi condotta dalla Sima (Società italiana di medicina ambientale) e dalle università di Bari e Bologna ha sottolineato come i virus si possano attaccare al particolato atmosferico presente nell’aria, in grande quantità nei territori più inquinati, per ore o addirittura per giorni. Potrebbe non essere un caso che le zone della Pianura Padana, essendo le più inquinate d’Italia, siano quelle in cui il virus si sia diffuso maggiormente. Purtroppo la nostra Bergamo rientra in questi territori.

I dati ci hanno fatto pensare. Covid-19 ha permesso ai nostri under 30 di riflettere sul futuro: i giovani tengono alla natura e intendono attivarsi per contribuire, per quanto nel loro piccolo, alla risoluzione dei principali problemi ambientali. Questa realtà non si esaurisce nella semplice preoccupazione per il pianeta ma, come è stato evidenziato a più riprese da filosofi, sociologi, psicologi, giornalisti, proietta sui giovani un’ombra di incertezza riguardo il futuro. Che l’incertezza economica sia uno dei fardelli della nostra generazione e che le conseguenze dell’emergenza Covid-19 possano assumere dimensioni tragiche appare ormai chiaro a tutti, e la sostanziale imprevedibilità di queste ultime non fa che elevare al quadrato il senso di smarrimento. Ma l’incertezza diventa presto “al cubo” nel momento in cui ai timori dell’economia accostiamo la tenuta delle istituzioni sociali e di quelle politiche, già messe in discussione dalla metà dei rispondenti al nostro sondaggio per la scarsa capacità di rassicurazione.

La rabbia accumulata sarà presumibilmente tanta (e, per certi versi, naturale), proprio per questo è lecito il dubbio sulla sua gestione. Contro chi sarà sfogata? Toccherà delle responsabilità reali oppure i primi capri espiatori disponibili? Finirà per offuscare altri valori, quali la solidarietà, l’unità, la libertà, di cui abbiamo un disperato bisogno? Rispetto a quest’ultimo quesito, i nostri rispondenti paiono augurarsi il contrario: il 60% indica come priorità un’Europa più unita e solidale, mentre meno del 5% sarebbe disposto, dopo un ritorno alla normalità, a rinunciare alle proprie libertà.

Nello stesso ambito rientra la cosiddetta “normalizzazione dell’eccezionalità”, la nota pratica di trasformare le misure emergenziali in permanenti, troppo spesso a discapito dei diritti collettivi e delle strutture democratiche. Bisogna essere consci di questi rischi, e di tanti altri che emergono quando si parla di incertezza, tuttavia sappiamo che, per quanto difficile da scorgere, c’è un domani, c’è un’alba in seguito al tramonto.

Non è quindi un’eresia figurarsi alcune potenzialità di questo “domani”, non è un’eresia pensare che la crisi possa agevolare e normalizzare alcuni aspetti di un progresso già in atto. Pensiamo alle potenzialità dell’e-learning (da guardare ovviamente con occhio critico), ad una transizione ecologica dell’economia, alla riscoperta del significato dell’articolo 32 della Costituzione, e cioè della salute come bene pubblico. È una prospettiva che i giovani intervistati sembrano avere bene in mente quando danno priorità, su tutto, ad un rafforzamento dell’intervento pubblico nella sanità (più del 55%), ad una diffusione di empatia verso il prossimo (60%) e ad una maggiore attenzione ai temi sociali (più del 50%).

Ci sembra che i ragazzi e le ragazze non guardino però solo a quel che non possono cambiare. Abbiamo infatti riservato l’ultima domanda del nostro sondaggio agli obiettivi che i nostri giovani intendono prefiggersi per il futuro. Dal volontariato all’attivismo politico-sociale, dall’attenzione all’impatto ambientale all’affetto dimostrato ai propri cari, oltre alla cura della propria salute, solo per citare i più condivisi.

Insomma, i giovani intendono attivarsi e questo articolo vorrebbe dar loro (e non solo loro) degli spunti di riflessione sulla situazione che stiamo vivendo. La nostra speranza è che i tanti temi, appena sfiorati, vengano approfonditi.

Il nostro augurio? Quello di prepararsi al meglio per le sfide del domani. #molamia