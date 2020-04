Coronavirus, colpita anche la comunità musulmana: 28 vittime in Bergamasca

Il Coronavirus ha stroncato anche molti islamici residenti in provincia di Bergamo. Dal 1° febbraio all’11 aprile le sepolture al cimitero islamico di Colognola sono 28: 22 uomini e sei donne. Tra questi anche una coppia, marito e moglie, deceduti nello stesso giorno. Il dato va rapportato con quello annuale: nel 2019 erano circa dieci le sepolture. In soli due mesi sono quasi triplicate a causa del coronavirus. A questo, fa notare l’assessore comunale ai Servizi Cimiteriali e alle Comunità religiose, Giacomo Angeloni, “si deve aggiungere che in questo ultimo periodo, vista l’emergenza del Coronavirus, per molti dei defunti islamici è stato impossibile effettuare il rimpatrio delle salme per il blocco dei rimpatri delle stesse”.

“Le comunità islamiche, sono 4 solamente nella città di Bergamo, in questa fase di emergenza hanno dimostrato molta maturità accantonando le liti sul cimitero islamico dando spazio all’umana pietà e consentendo a tutti i fedeli che lo richiedevano di effettuare le tumulazioni – spiega l’assessore Angeloni -. A Bergamo diamo sepoltura anche a defunti islamici della provincia, grazie ad una convenzione stipulata con alcuni comuni della prima cintura di Bergamo”.