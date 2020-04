Andrea Bosoni ci accompagna alla scoperta del tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La depressione con perno sulla penisola Scandinava responsabile della discesa di aria fredda che ha interessato la Lombardia nella prima parte della settimana tende a traslare verso il Mediterraneo Orientale favorendo nuovamente una rimonta altopressoria sull’Europa centro-occidentale che garantirà tempo stabile e nuovamente più mite a partire da Giovedì fino al termine settimana. Dal week-end graduale peggioramento del tempo, ma al momento con poche precipitazioni previste sulla nostra regione.

Giovedì 16 aprile 2020

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso durante la notte, in giornata passaggi sempre più frequenti di velature in quota con cielo in prevalenza nuvoloso. In serata migliora a partire dai settori sud-occidentali con ritorno a condizioni di cielo sereno.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione in pianura con valori compresi tra 3°C e 7°C, massime in aumento con valori tra 19°C e 22°C

Venerdì 17 aprile 2020

Tempo Previsto: Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ad esclusione di banchi di nuvolosità medio-alta in transito durante la giornata.

Temperature: Minime in aumento con valori tra 5°C e 9°C, massime in aumento con valori tra 20°C e 24°C

Sabato 18 aprile 2020

Tempo Previsto: Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, dalla seconda parte della giornata graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali, assenza di fenomeni.

Temperature: Minime stazionarie o ulteriore aumento, massime stazionarie.