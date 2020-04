“Bergamo Underground”, band e solisti a sostegno del Papa Giovanni

Band e solisti si uniscono per sostenere l’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo in questo difficile periodo segnato dall’emergenza Coronavirus. Così è nata la compilation “Bergamo Underground – Contro la pandemia“, disponibile in formato digitale dal 17 aprile.

Un progetto sociale di beneficenza ideato da Logan Laugelli, già cantante e chitarrista de Le Madri Degli Orfani, che vede coinvolti 25 artisti, tra band e solisti, della scena “underground”, delle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Milano. Ognuno ha donato un brano originale, qualcuno tratto dagli ultimi lavori pubblicati, altri registrati “homemade” per l’occasione e alcuni totalmente inediti per la creazione della compilation.

Il coinvolgimento di gruppi di altre province sta a significare come la solidarietà nel sottobosco musicale sia molto radicata e presente e tutti gli artisti che sono stati chiamati a partecipare non hanno esitato ad aderire con entusiasmo.

La compilation sarà disponibile a offerta libera sulla pagina Bandcamp di Bergamo Underground, senza un minimo richiesto, confidando nella generosità che già contraddistingue questa iniziativa.

I partecipanti a questo lavoro sono: Carlo Kamal Bonomelli – Cato – Geep Coltrain – Combo Grizzly – Crancy Crock – The Dopplers – Diego Drama – Fran & The Groovies – Holy Swing – Veronica Howle – Logan Laugelli – Le Madri Degli Orfani – MiReLa – Moostroo – Mike Orange – il peso del corpo – Piccoli Bigfoot – PierP – Carlo Pinchetti – Il Re Tarantola – Sakee Sed – Francesca Soliveri – Superinvaders – Sweet N’Divine – Ultramerda.

Per informazioni:

Facebook: www.facebook.com/BergamoUnderground

Bandcamp: https://bergamounderground.bandcamp.com/