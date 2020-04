Tilt Music Production: “Vogliamo dare un segnale di rinascita per Bergamo”

L’etichetta discografica Tilt Music Production ha deciso di valorizzare il nostro territorio con un evento multi-artistico con data da definirsi, che si pone l’obiettivo di guardare al futuro del nostro Paese, del nostro territorio, della nostra Bergamo. Una manifestazione che ci darà la possibilità di urlare tutti insieme:” Ce l’abbiamo fatta”.

Cosa è la Tilt Music Production?

Siamo un’etichetta discografica con sede a Londra, ma attiva in tutta l’Europa, con quasi 3 anni di storico: il primo progetto infatti è stato pubblicato nel lontano agosto 2017. Al momento lavoriamo con diversi artisti, sia esordienti sia con alle spalle progetti discografici già delineati. Per di più stiamo iniziando a produrre artisti già conosciuti e quindi, come si suol dire in questi casi, “Stay Tuned”.

Il nostro successo discografico sta nella costante crescita che ci ha portato in 3 anni dalle 4 produzioni annue del 2017, all’obiettivo delle 52 pianificate nel 2020, quindi un’uscita discografica a settimana. Obiettivo, questo, che abbiamo ampiamente raggiunto e superato. Continueremo su questo “trend” di crescita, e in più dal 2019 siamo partner di diverse manifestazioni, festival e talent. Organizziamo e pianifichiamo eventi in collaborazione con diverse location disseminate in svariate regioni italiane. Inoltre dal 2020 siamo “Model Management”, cosa che ci ha permesso di partecipare alla Milano Fashion Week 2020.

Come nasce la Tilt Music Production?

La Tilt Music Production è nata col compito di cercare e valorizzare i talenti nascosti nel panorama internazionale. Ci siamo evoluti grazie alla collaborazione con artisti già noti che hanno sposato il nostro progetto. Non abbiamo mai smesso di fare “scouting” diretto e costante, in modo tale da valorizzare il contenuto artistico di progetti che molto spesso restano nascosti per troppo tempo.

State organizzando una manifestazione per il rilancio della provincia di Bergamo, di cosa si tratta esattamente?

Vogliamo dare un segnale forte di rinascita per la provincia di Bergamo, una delle più colpite dall’emergenza sanitaria dettata dal virus Covid-19. Sarà un evento multi-artistico incentrato su ogni forma d’arte, dalla musica alla poesia alla moda e non solo. Dà la possibilità a ogni artista di contribuire nel modo che riterrà opportuno. Questa manifestazione servirà per gridare tutti insieme che finalmente l’emergenza è alle spalle e si può guardare al futuro con maggiore ottimismo.

In cosa consisterà l’evento?

L’evento sarà un vero e proprio festival, in cui si alterneranno esibizioni artistiche e interviste a personalità legate alla provincia di Bergamo, come per esempio rappresentanti di diverse attività sportive, per generare un grande abbraccio collettivo.

La location scelta è la splendida cornice del Relais San Vigilio, accanto al castello omonimo. La data dell’evento non è ancora definitiva, in quanto stiamo seguendo l’evolversi della situazione per poter programmare il tutto nel miglior modo possibile.

Come coinvolgerà i giovani bergamaschi?

L’evento sarà aperto ad artisti emergenti della zona in modo tale da valorizzare ulteriormente il nostro territorio. Anzi cogliamo l’occasione per invitare, chi fosse interessato a partecipare all’evento, a inviare la propria proposta artistica alla mail: tiltmusicproduction@gmail.com

Date un messaggio a tutti i giovani artisti che leggeranno quest’articolo

Il messaggio che ci sentiamo di dare è: INSIEME CE LA FAREMO. Noi ci siamo, e ci stiamo attivando per dare il nostro contributo!