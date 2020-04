Dopo le forti raffiche di vento di martedì pomeriggio (annunciate con puntualità dal Centro Meteo Lombardo e da Bergamonews), scopriamo che tempo ci attende con il bollettino curartoda Andrea Bosoni.

ANALISI GENERALE

La depressione con perno sulla penisola Scandinava responsabile della discesa di aria fredda che sta velocemente interessando la Lombardia tende a traslare verso il Mediterraneo Orientale favorendo nuovamente una rimonta altopressoria sull’Europa centro-occidentale che garantirà tempo stabile e nuovamente più mite a partire da giovedì fino al termine della settimana.

Mercoledì 15 aprile 2020

Tempo Previsto: Durante la notte e le prime ore del mattino ancora residui addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi occidentali con rapido passaggio in giornata a cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Durante le ore centrali della giornata sviluppo di una debole attività cumuliforme sui rilievi ma senza fenomeni.

Temperature: Minime in diminuzione con valori compresi tra 4°C e 8°C, massime in sensibile diminuzione con valori tra 15°C e 19°C.

Giovedì 16 aprile 2020

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti saranno possibili in prossimità dei rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni.

Temperature: Minime stazionarie o in ulteriore diminuzione in pianura con valori tra 3°C e 8°C, massime in aumento con valori tra 18°C e 22°C. Sui rilievi in aumento sia nei valori minime che massimi.

Venerdì 17 aprile 2020

Tempo Previsto: Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ad esclusione di banchi di nuvolosità medio-alta in transito durante la giornata.

Temperature: Minime e massime in ulteriore lieve aumento.