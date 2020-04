Meraviglie, Tu si que vales o Casa Vianello? La tv del 15 aprile

Per la prima serata in tv, mercoledì 15 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà “Meraviglie”, condotto da Alberto Angela. Alla scoperta delle bellezze italiane.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il telefilm Maltese – Il romanzo del commissario”. A Trapani, come in tutta la Sicilia, gli equilibri del potere mafioso stanno cambiando, e questo cambiamento lascia dietro di sé una scia di sangue. Le indagini del commissario Maltese stanno arrivando a toccare i nervi scoperti del patto scellerato tra mafia e potere della città. Lo scontro si inasprisce e il prezzo pagato diventa insostenibile. Sulla testa del commissario pende una condanna a morte. E ormai non è soltanto lui il bersaglio, ma chiunque gli stia vicino. Ma Maltese non si ferma. Ha capito che il tempo che gli rimane è poco. Tutto si accelera improvvisamente. Il commissario sa che c’è un ultimo appuntamento in cui può mettere insieme tutti i pezzi. Quelli di oggi e quelli di ieri. E questi pezzi tutti uniti mostrano un volto, ma Maltese non sa se riuscirà ad avere il tempo di affrontarlo.

Canale5 alle 21.20 proporrà le repliche di “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguerz.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità anche su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale Coronavirus”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.10 c’è “Il mondo perduto: Jurassic Park”; su Rai4 alle 21.20 “Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti”; su La7D alle 21.30 “Attrazione fatale”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “21-12-2012 La profezia dei Maya”; su La5 alle 21.05 “Capodanno a New York”; su Iris alle 21.45 “Men of honor – L’onore degli uomini”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin – Per un dollaro in più”.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Attila 1”. Il Teatro alla Scala di Milano sceglie di aprire la stagione 2019 con Attila, opera creata quando il compositore Giuseppe Verdi aveva appena 33 anni e andata in scena la prima volta in Scala nel 1846. – con Direttore Riccardo Chailly – Orchestra e Coro del Teatro alla Scala – con Ildar Abdrazakov, George Petean, Saioa Hernández, Fabio Sartori, Francesco Pittari, Gianluca Buratto – scene Giò Forma.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”; su Mediaset Extra alle 21.15 riproporrà “Casa Vianello” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Io e la mia ossessione”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.