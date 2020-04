L’emergenza coronavirus sui giornali tedeschi: il gemellaggio tra Castione e Adenau

Dal giornale quotidiano della Renania Palatinato (Germania) Rhein-Zeitung del 4 aprile 2020

Il Corona Virus si è esteso ora a tutto il mondo. È diventato l’argomento dominante negli organi di informazione, in politica, nei discorsi con vicini e amici.

Noi stessi siamo di essere molto colpiti nella stessa Germania , perché sperimentiamo limitazioni sul lavoro, nella vita quotidiana e nelle relazioni quotidiane con le altre persone, limitazioni che non abbiamo mai conosciuto. “Come la situazione sia drammatica in altri posti, lo si può immaginare quando si vedono autocarri militari italiani che trasportano salme dai luoghi contaminati verso la cremazione”, così afferma il sindaco di Adenau Arnold Hoffmann.

La realtà appare però molto peggiore, così come gli viene descritta nel corso di una telefonata con Sergio Rossi di Castione della Presolana, comune del Nord Italia in provincia di Bergamo e gemellato con Adenau.

Rossi, da molti anni sostenitore del gemellaggio e spesso ospite in Adenau, ha informato Hoffmann sulle spaventose condizioni di Castione. Il sistema sanitario regionale, nei giorni scorsi, è stato messo a dura prova. “Nessuno sa esattamente quante persone sono ammalate, nessuno le può contare”, dice Rossi. I medici di famiglia del comune di 3.500 abitanti sono ancora in convalescenza, il medico supplente si attiva in condizioni difficili. L’ospedale della vicina Clusone è sovraffollato, molti malati sono stati trasferiti in altri ospedali della regione. Solo di Castione ci sono parecchi degenti in cura. Da gennaio sono decedute in Castione più di 30 persone, la gran parte nelle ultime settimane.

Il sindaco Angelo Migliorati e il suo team sono impegnati per contenere le conseguenze peggiori per la popolazione.

In questo contesto la struttura portante che provvede agli aiuti è costituita dal Corpo Volontari Presolana. Con i suoi 200 volontari di Castione e di località vicine costituisce il corpo di protezione civile e di pronto intervento. I volontari riforniscono ammalati e persone isolate, portano cibo e medicinali, fanno coraggio. Soprattutto per malati che vivono in luoghi più isolati essi sono spesso una delle poche occasioni di contatto.

Tuttavia a causa della durata e dell’intensità dell’impegno, il Corpo V. P. abbisogna di sostegno. Il sindaco di Adenau invita perciò a fare offerte a favore del Corpo Volontari Presolana. Hoffmann afferma con forza: “Il gemellaggio non si può ridurre a festeggiamenti e a bei discorsi. In una tale situazione di emergenza estrema, dobbiamo anche dare una mano al nostro comune gemellato, per quanto è nelle nostre possibilità”.

La prima offerta è già arrivata dal Rotary Club di Adenau-Nṻrburgring. Il Rotary Club, inoltre, si presta a coordinare la raccolta delle offerte.

Offerte sono possibili sul conto presso la Banca Popolare Rhein-AhrEifel, causale ‘Corona Castione’ dell’associazione Rotary Club Adenau- Nṻrburgring.