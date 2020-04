La Bianchi di Treviglio nuovo sponsor del Giro d’Italia: “Una bici per ripartire”

Il celeste Bianchi e il rosa de La Gazzetta dello Sport si uniscono in una nuova esaltante partnership dal respiro internazionale. A partire dal 2020, e per i prossimi tre anni, Bianchi sarà Official Sponsor e bicicletta esclusiva del Giro d’Italia, la più famosa e iconica corsa italiana al mondo, organizzata da RCS Sport e La Gazzetta dello Sport.

La collaborazione tra RCS Sport e Bianchi nasce dalla condivisione di intenti e visioni volti ad internazionalizzare due eccellenze italiane nel mondo, attraverso un evento sportivo come il Giro in grado di raggiungere oltre 800 milioni di spettatori, in più di 200 paesi nel mondo.

L’accordo triennale tra Bianchi e RCS Sport include anche altri importanti appuntamenti del calendario internazionale WorldTour. Oltre al Giro d’Italia, Bianchi è sponsor ufficiale dell’UAE Tour, l’unica corsa a tappe WorldTour negli Emirati Arabi, e de Il Lombardia, la Classica Monumento di fine stagione, unitamente alla Granfondo Il Lombardia. Inoltre, a partire dal 2021 la partnership sarà ulteriormente arricchita da un evento unico nei suggestivi scenari delle colline toscane: Strade Bianche. Nell’ambito dell’accordo con RCS Sport, Bianchi fornirà inoltre le biciclette in dotazione al servizio di assistenza tecnica operato da Shimano.

Strategica è anche la collaborazione con il Giro-E. Bianchi è infatti partner ufficiale dell’evento attraverso il primo progetto di mobilità elettrica intelligente applicata al ciclismo, Bianchi Lif-E. L’accordo vede Bianchi come fornitore del modello e-road in carbonio Aria.

Bianchi sarà inoltre sponsor ufficiale del Giro Virtual, il nuovo progetto che, dal 18 aprile al 10 maggio, permetterà ad atleti professionisti ed amatoriali di provare le più attese tappe del Giro 2020.

Come il Giro d’Italia mette in mostra le bellezze italiane nel mondo, Bianchi è orgogliosa di presentare la nuova Aria – Bianco Italia. Il modello Bianchi Aria si arricchisce di un’edizione esclusiva e limitata in colore “bianco ghiaccio”, con il Tricolore italiano sui foderi posteriori orizzontali ed inserti di colore Magnetic purple con sfumature cangianti di blu e verde.

La nuova Aria – Bianco Italia è per chi non smette mai di sognare, e celebra la prima edizione del Giro Virtual. Aria – Bianco Italia sarà disponibile nell’e-store ufficiale Bianchi solo per un periodo di tempo limitato, dal 15 Aprile al 10 Maggio 2020.

Salvatore Grimaldi (Proprietario di Bianchi e Cavaliere della Repubblica): “La partnership tra Bianchi e Giro d’Italia rappresenta un sogno ed un’ambizione che si realizzano. Un sogno che abbiamo voluto concretizzare e comunicare in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Una fase in cui l’Italia e tutto il mondo hanno bisogno di poter continuare a sognare in attesa di una nuova rinascita. Il nostro è un accordo storico tra due eccellenze italiane, nate entrambe a Milano, che sanno esportare il meglio dell’italianità nel mondo attraverso uno degli sport più appassionanti e popolari al mondo, il ciclismo”.

Fabrizio Scalzotto (CEO Bianchi): “Siamo convinti che la bicicletta e il ciclismo, agonistico e non, saranno fondamentali per la ripresa al termine della crisi legata al Covid-19. Il Giro d’Italia è un fenomeno culturale prima che sportivo ed è per questo che abbiamo deciso di supportare questo grande evento che è patrimonio dell’umanità, e di lanciare questa collaborazione proprio nel momento in cui l’Italia ha bisogno di tornare in sella.

Bianchi è un’azienda fortemente orientata al mercato ed è su questi presupposti che il nostro approccio rappresenta un cambiamento rispetto alle tradizionali sponsorizzazioni. Prevediamo infatti attivazioni e progetti di co-marketing studiati per essere sempre più vicini al consumatore in Italia e nel mondo, non solo attraverso i nostri prodotti ma anche con i nostri valori di innovazione e ispirazione.

La piattaforma eventi e comunicazione di RCS Sport e della Gazzetta dello Sport ci garantirà un efficace supporto nel perseguire la nostra strategia negli oltre 60 paesi del mondo in cui Bianchi è presente”.