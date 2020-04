Fermo sul camper con contrassegno invalidi falsificato: denunciato e multato

Era a bordo del suo camper fermo in via Degli Alpini a Seriate e sul cruscotto aveva esposto un contrassegno falsificato. Per questo motivo Z. F., 55enne residente a Telgate, è stato denunciato nei giorni scorsi da una pattuglia della polizia locale impegnata nei controlli anti Covid-19.

Per giustificare la sua presenza lì, l’uomo ha detto agli agenti di trovarsi nel territorio seriatese per seguire le pratiche di un parente che era morto a causa del virus. Ma dagli accertamenti è emerso che il decesso risaliva a due anni prima e non era collegato al coronavirus.

L’attenzione dei vigili si è quindi spostata su quello strano contrassegno, e dalla perizia tecnica è risultato che riportava un numero identificativo inesistente e trascritto dallo stesso Z. F..

A carico del 50enne sono inoltre spuntati molteplici precedenti penali per vari furti con scasso commessi in provincia di Bergamo. Gli agenti hanno così pensato di perquisire il camper e a bordo hanno trovato alcuni arnesi da scasso, tra cui due trance di media e piccola dimensione.

L’uomo è stato denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di arnesi da scasso e per la falsificazione del contrassegno, inoltre gli è stata elevata la sanzione di 400 euro per inosservanza del decreto Covid sugli spostamenti.