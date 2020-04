Emergenza Covid-19, a Bergamo 10.472 contagiati: 46 in più nelle ultime 24 ore

Sono 62.153 i lombardi contagiati dal Covid-19, 820 in più nelle ultime 24 ore. Ci sono 12.034 ricoverati, di cui 1.074 in terapia intensiva, 48 in meno rispetto a martedì. Sono invece 37.659 le persone dimesse, 674 nelle ultime 24 ore. I decessi sono 11.377, 235 quelli di mercoledì.

Sono i dati diffusi da Regione Lombardia nella consueta conferenza stampa quotidiana.

A Bergamo 10.472 positivi, 46 in più rispetto a martedì (che erano solo 35).

Resta alto, invece, il livello di preoccupazione per ciò che riguarda la città Milano, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 325 nuovi positivi per un totale di 14.675 malati accertati.

A presentare i dati è stato il dottor Danilo Cereda dell’Unità di crisi Lombardia: “perché la nostra regione? Da noi grande mobilità di persone e grandi scambi commerciali. Questi sono dati determinanti per l’esplosione dei contagi”.

I dati nelle singole province lombarde

BG: 10.472 (+46)

ieri: 10.426 (+35)

l’altro ieri: 10.391 (+82)

BS: 11.187 (+94)

ieri: 11.093 (+35)

l’altro ieri: 10.968 (+100)

CO: 2.154 (+48)

ieri: 2.106 (+91)

l’altro ieri: 2.015 (+91)

CR: 5.202 (+30)

ieri: 5.172 (+227)

l’altro ieri: 4.945 (+224)

LC: 1.982 (+12)

ieri: 1.970 (+59)

l’altro ieri: 1.911 (+30)

LO: 2.587 (+18)

ieri: 2.569 (+10)

l’altro ieri: 2.559 (+16)

MB: 3.878 (+57)

ieri: 3.821 (+101)

l’altro ieri: 3.720 (+81)

MI: 14.675 (+325) di cui Milano citta’ 6.058 (+144)

ieri: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57)

l’altro ieri: 14.161 (+481) di cui Milano citta’ 5.857 (+296)

MN: 2.655 (+24)

ieri: 2.631 (+60)

l’altro ieri: 2.571 (+85)

PV: 3.316 (+70)

ieri: 3.246 (+53)

l’altro ieri: 3.193 (+60)

SO: 859 (+10)

ieri: 849 (+53)

l’altro ieri: 796 (+76)

VA: 1.884 (+71)

ieri: 1.813 (+102)

l’altro ieri: 1.711 (+48)

1.302 in corso di verifica.