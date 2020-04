Dalla Regione 17800 mascherine al trasporto pubblico locale di Bergamo

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha coordinato la consegna di 17.866 mascherine all’Agenzie Tpl di Bergamo.

L’iniziativa odierna arriva dopo aver già provveduto, nei giorni scorsi, a consegnare 3,6 milioni di dispositivi di protezione ai Comuni (3 milioni), alle farmacie (300.000), alle edicole (200.000), e 100.000 alle Forze dell’Ordine.

Entro martedì Regione Lombardia completera’ la consegna del materiale anche alle altre Agenzie del territorio.

Grazie alla consegna odierna, ogni addetto del trasporto pubblico locale potra’ disporre di circa 20 mascherine. Nel computo per il Tpl Bergamo rientrano anche 353 mascherine per il servizio di navigazione del Lago d’Iseo.

“E’ un segnale concreto di attenzione – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi – nei confronti di chi ogni giorno garantisce un servizio indispensabile per i cittadini. Abbiamo il dovere di tutelare il diritto dei lavoratori di operare in sicurezza. Regione si impegna costantemente in questa direzione.

Complessivamente stiamo fornendo 200.000 mascherine agli operatori del Tpl in Lombardia. Colgo l’occasione per ringraziare i lavoratori del settore che tutti i giorni assicurano un servizio essenziale”.