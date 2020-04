Calcinate, fiamme in un’azienda di smaltimento rifiuti: vigili del fuoco in azione

Incendio in un’azienda di Calcinate nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile. Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone di deposito rifiuti industriali della Ser.eco Srl, in via Vezze.

Sul posto, pochi minuti dopo l’allarme lanciato dagli operai della stessa ditta, sono arrivati i vigili del fuoco di Dalmine, Romano di Lombardia e Gazzaniga con autobotte e autoscala.

I vigili del fuoco in azione nel capannone di Calcinate

Le cause che hanno fatto nascere l’incendio non sono ancora chiare.

L’intervento dei pompieri è ancora in corso.

Seguono aggiornamenti