Aeris lancia Smart-Edu, piattaforma digitale per supportare le famiglie nella didattica a distanza

L’emergenza coronavirus a cui stiamo assistendo sta mettendo a dura prova la nostra società. Il mondo della scuola è stato il primo a essere duramente colpito dalle misure di contenimento del coronavirus, che hanno determinato la chiusura degli edifici scolastici e l’interruzione di tutte le attività didattiche in presenza. L’effetto di tali provvedimenti ha prodotto ripercussioni anche drammatiche sulle famiglie, in particolare su quelle con figli disabili, che da un giorno all’altro si sono ritrovate isolate e sole a fronteggiare situazioni di vita difficili.

In pieno spirito cooperativo, Aeris sta agendo la propria parte di responsabilità sociale, mettendosi a disposizione della comunità, mantenendo al centro del proprio agire i bisogni delle persone. I suoi Assistenti Educativi, con le loro competenze ed esperienze, rappresentano una risorsa importante per mitigare le ricadute anche sociali di un’emergenza sanitaria di così ampie proporzioni. Sono altresì capaci e appassionati nel tradurre in modo personalizzato i percorsi di sostegno agli alunni con bisogni specifici.

In quanto realtà sociale, Aeris Cooperativa Sociale crede fermamente nel valore della condivisione del patrimonio culturale e dei saperi propri dei suoi soci e lavoratori. Nella convinzione che ogni sforzo e ogni idea abbia il valore di rappresentare una possibile risposta all’attuale emergenza sanitaria che impedisce la relazione quotidiana tra educatore e alunno, sta lavorando per offrire proposte concrete, rendendo il più possibile fruibili le buone prassi che caratterizzano il suo modo di fare Assistenza Educativa Scolastica.

La tecnologia e la comunicazione digitale consentono oggi di concretizzare tale vicinanza e condivisione, andando al di là di schemi e modalità di intervento tradizionali. Nasce così il progetto SMART-Edu, piattaforma online visibile a tutti e liberamente accessibile dal web, creata da Aeris e animata da un gruppo di lavoro di educatori, che propone idee, storie, video, materiali didattici ed esempi di attività laboratoriali realizzabili a domicilio clicca qui.

Obiettivo di Smart-Edu è ridurre il senso di isolamento e facilitare il rapporto a distanza con i compagni, integrando, laddove necessario, la didattica in modalità e-learning attivata dalle scuole.

“Riteniamo fondamentale, sul piano pedagogico, mantenere il più possibile la complementarità dei ruoli fra insegnanti e assistenti educatori, garantendo così i processi inclusivi e le buone prassi, anche attraverso una modalità di Assistenza Educativa Scolastica a distanza”, spiega la presidente di Aeris, Arianna Ronchi. “La finalità principale è mantenere la continuità relazionale ed educativa”.

Le risorse a disposizione su Smart-Edu

Oltre 100 contributi in pochi giorni da parte degli Assistenti Educativi di Aeris: materiali autoprodotti pensati per accompagnare il proprio utente a distanza, in un momento così drammatico in cui è impossibile vedersi di persona. “Lo scopo di Smart-Edu è raggiungere il maggior numero di beneficiari attraverso il proprio carattere innovativo”, sottolinea Chiara Motta, coordinatrice di Aeris che supervisiona lo staff del nuovo portale, “l’elenco dei contenuti è ampio e in continua evoluzione: progetti per gli alunni con disabilità e per l’intera classe in ottica inclusiva, idee pedagogiche smart – giochi, tutorial, racconti, video – realizzabili a casa in modo intuitivo e divertente”.

Oltre alla disponibilità di contenuti, Aeris sta attivando un servizio di consulenza con un educatore dedicato, al fine di guidare le famiglie nell’utilizzo della piattaforma e supportarle nella formazione a distanza dei propri figli. La consulenza è richiedibile via mail a smart-edu-richieste@coopaeris.it o via telefono (con questi orari: martedì e giovedì 15-17, mercoledì 10.30-12.30) al numero 344 0607767. È attiva da poco anche una pagina facebook: https://www.facebook.com/smartedu.aeris/

Con Smart-Edu, Aeris Cooperativa Sociale mette in campo tutto il know-how sviluppato nel corso degli anni, sia sul piano pedagogico, sia tecnologico, trasversale a tutti i servizi educativi che gestisce: Asili Nido, Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza Domiciliare, Politiche Giovanili, e altro ancora. La nuova piattaforma è uno spazio virtuale in cui confluiscono tutte le azioni che i suoi diversi progetti stanno realizzando in questa fase delicata delle nostre vite, come nel caso di Young On Demand, idea dedicata in particolare ai giovani, che propone eventi on line, call to action e tutorial: un’iniziativa che permette ai ragazzi di vivere la propria stanza come luogo per sperimentarsi, esprimersi, rimanere in contatto con gli amici di sempre e conoscerne di nuovi.