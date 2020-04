Scatta l’allerta di colore giallo della Protezione Civile per forte vento in Lombardia dove le raffiche dai quadranti orientali raggiungeranno punte di 80 km/h.

Il Centro Meteo Lombardo rincara. ATTENZIONE nel tardo pomeriggio/sera di oggi, martedì 14 aprile 2020, al rinforzo del VENTO orientale nei settori padani e pedemontani.

Una profonda depressione scavata sul Nord-Est Europa veicola masse d’aria fredde fino alle nostre latitudini. Un solido blocco anticiclonico, coi massimi sulle Isole Britanniche, ne determina tuttavia il rapido scivolamento verso i Balcani, con interessamento transitorio del Nord-Est Italia e delle Adriatiche. La Val Padana – ben protetta a settentrione dallo scudo alpino – espone a levante il fianco scoperto, dunque si appresta ad accogliere l’ingresso d’importante ventilazione fresca dai quadranti orientali.

Immaginate una gigantesca onda di marea che, dal delta del Po, risalga le nostre pianure fino al cul-de-sac piemontese, colmandole a guisa di catino. Ora: benché si tratti invero di masse d’aria e non certo d’acqua, la dinamica spicciola ad ogni modo è paragonabile.

Orbene: mentre nei settori lombardi d’estremo nord-ovest (specie Varesotto, Comasco, Ovest Milanese), nonché in tutto il comparto alpino e prealpino, sta già attivandosi una moderata ventilazione settentrionale (favonica), prima del tramonto tutti i settori padani e pedemontani saranno quindi raggiunti dalla marea perentoria dell’Est.

A titolo indicativo, giusto per fornire un’idea di massima, il rinforzo del vento orientale è atteso a partire dalle 16/17 sul Mantovano e Bresciano, attorno alle 18 in centro regione (Bergamasca, Cremonese e poi Lodigiano) e per le ore 19 nelle province più a ovest (Milanese, Pavese) e – un po’ più marginalmente, entro le 20 – nei restanti settori di nord-ovest, laddove la residua pressione di favonio andrà un po’ a contrastarne gli effetti.

Cosa dobbiamo attenderci?

Raffiche improvvise e sostenute da est, con picchi fino a 50-60 km/h e localmente fino a 70 km/h nelle aree basso padane. L’ingresso dell’est determinerà altresì un rapido calo termico (dai 21/23°C di massima fino a 10/12°C di tarda sera). Il vento andrà smorzandosi già nella notte.

Attenzione, infine, alla possibilità di brevi e isolati piovaschi (parliamo di coreografia, più che altro) lungo il perimetro di contrasto che delimiterà l’ingresso orientale in Val Padana (“dry-line”).

Nel corso del pomeriggio i cieli, inizialmente sereni, saranno via via sporcati da formazioni nuvolose cumuliformi, in particolare nei settori padani e pedemontani posti più a levante del corso del fiume Adda (specie Bergamasca, Bresciano, Mantovano, Cremonese e forse Lodigiano ed estremo est Milanese). Al di là dell’interesse pluviometrico, ai numeri nullo, lo scenario potrà essere interessante sotto il profilo fotogenico. Dopo innumerevoli settimane di fenomeni pressoché assenti, qualche danza cumuliforme sopra le nostre teste potrà farci compagnia (la luce solare di taglio al tramonto, in questi casi, può regalare scenari notevoli).

A prescindere dalla consistenza dei fenomeni meteorologici associati, sempre e comunque di complessa previsione, quella appena descritta è una delle dinamiche più classiche e caratteristiche della nostra Pianura Padana. E non di rado è tra le più spettacolari da osservare.

Buona giornata e occhio agli stendini e alle finestre di casa lasciate imprudentemente aperte: non fatevi cogliere di sorpresa. L’Est arriva così, quando meno te l’aspetti, senza bussare. Mary Poppins docet.

P.S.: AAA Piogge Primaverili Cercansi! Arriveranno? Di sicuro non questa settimana. Correnti meridionali propizie in tal senso potrebbero finalmente affacciarsi con l’avvento della prossima settimana, dunque in terza decade del mese. Speriamo.