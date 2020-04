Tre film da quarantena: speciale Infinity

È ufficiale, la nostra quarantena sarà prolungata fino (almeno) a inizio maggio. Inutile negarlo, saranno settimane dure, monotone e soprattutto noiose, quindi perché non cogliere la palla al balzo per recuperare tre grandi film comodamente a disposizione sul catalogo del servizio streaming “Infinity”?

Joker (2019)

Arthur Fleck, attore comico fallito ed ignorato dalla società, vaga per le strade di Gotham City iniziando una lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, sino a divenire una delle peggiori menti criminali della storia. Già recensito all’uscita nelle sale (qui l’articolo), “Joker” è senz’altro uno dei migliori film degli ultimi 10 anni, capace di unire in un’ unica pellicola follia, odio, misantropia e ricerca di sé stessi.

L’Oscar a Joaquin Phoenix è stata la ciliegina sulla torta. Capolavoro imperdibile.

Battuta migliore: “Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia!”

Gran Torino (2008)

Un pensionato, veterano della guerra in Korea, si trova ad affrontare rapporti difficili con la famiglia, i vicini e i cambiamenti nel suo quartiere, lottando contro i pregiudizi che fanno parte di lui. Un maestoso Clint Eastwood ci condurrà in un viaggio all’interno di un mondo terribilmente reale, nel quale le persone giudicano senza conoscere l’altro e si odiano in base a credenze del tutto soggettive e parziali. L’unica soluzione sarà migliorare sé stessi, per poi provare a migliorare il mondo che ci circonda. Perché in fondo si è sempre in tempo per cambiare idea, l’importante è accorgersene al momento giusto.

Battuta migliore: “Quello che ossessiona di più un uomo è ciò che non gli è stato ordinato di fare.”

Sherlock Holmes (2009)

L’astuto detective Sherlock Holmes e il suo fedele aiutante, il dottor Watson, sono chiamati ad affrontare uno strano criminale, appassionato di magia di nera, che riappare dalla tomba. “Come sarebbe a dire che i classici della letteratura inglese sono considerati noiosi dai giovani? Dobbiamo rimediare subito. Chiamate la Warner Bros e la Silver Picture!” Non ne siamo sicuri, ma probabilmente questo è stato il dialogo che ha dato inizio alla creazione di “Sherlock Holmes” da parte di Guy Ritchie.

Gli adolescenti conoscono a malapena l’investigatore più famoso della storia d’Inghilterra? Se si nomina loro Arthur Conan Doyle ti guardano straniti e ti chiedono che piatto sia? Nessun problema, offriamo loro un protagonista nuovo e rivisto in chiave moderna, interpretato peraltro da un fenomenale Roberto Downey Jr, coadiuvato poi da un Jude Law camaleontico, all’interno di una storia accattivante contro un cattivo iconico. Ben scritto, ben girato e ben recitato.

Da recuperare, chiaramente in coppia col 2º capitolo della saga, “Sherlock Holmes – Il gioco di ombre”.

Battuta migliore: “Non c’è nulla di più fuorviante dell’ovvio!”