Oggicomestai: 23mila registrati in 2 giorni all’app che monitora la salute dei bergamaschi

Ventitremila registrazioni in due giorni, dalla mezzanotte di domenica 12 aprile, all’app web “oggicomestai.it”, sviluppata da Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e Comune di Bergamo con l’adesione del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci per conto degli altri 243 comuni della provincia per combattere meglio il Coronavirus sul territorio bergamasco.

Si tratta di uno strumento utilissimo per arrivare capillarmente sul territorio e comprendere l’incidenza del virus in provincia e, soprattutto la sua evoluzione giornaliera: permette infatti di comunicare direttamente ad Ats Bergamo le proprie condizioni di salute e quelle dei familiari, in particolare di coloro che non hanno dimestichezza con gli strumenti tecnologici.

La registrazione è semplice e veloce, si completa nel giro di cinque minuti: per tutti gli altri accessi, poi, sarà sufficiente rispondere alla domanda sullo stato di salute giornaliero, se migliorato o peggiorato.

I dati raccolti saranno analizzati e processati per gestire al meglio la “fase 2” dell’emergenza, permettendo un graduale ritorno alla normalità in sicurezza, avendo tra le mani informazioni preziosissime.

Il tema di dati personali e sanitari, ovviamente, è delicato ma l’applicazione è stata sviluppata sulla base di tre database differenti: uno dedicato esclusivamente ai dati anagrafici, protetto, cifrato e ad esclusiva disposizione di Ats Bergamo; il secondo che registra le patologie pregresse e il terzo che aggrega i dati sui sintomi.

All’anagrafica del cittadino viene attribuito un codice cifrato per poter incrociare i dati con quelli dalla popolazione e permettere alle autorità competenti di effettuare analisi integrate e fornire indicazioni ai cittadini.