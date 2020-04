Montalbano, Pechino Express o Il Ciclone? La tv del 14 aprile

Per la prima serata in tv, martedì 14 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il Volo – Un’avventura straordinaria”. Il popolare trio di giovani interpreti, si esibisce e si racconta con un viaggio musicale che si dipana dagli anni in cui il trio si formò, fino ai grandi successi nazionali ed internazionali che li ha visti riempire Teatri e Arene anche oltreoceano. Il timoniere di questo viaggio è Carlo Conti che a Sanremo ha proclamato la loro vittoria nel FestivaI della Canzone Italiana.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà l’ultima puntata del reality “Pechino Express”, condotto da Costantino della Gherardesca.

Dopo la nona puntata che ha portato le 4 coppie rimaste in gara in giro per la Corea del Sud, con un viaggio lungo circa 350 km, le coppie superstiti si preparano per la finale dell’ottava edizione del programma. In gara sono rimaste tre coppie: quella dei Wedding Planner, composta da Enzo Miccio e la sua collaboratrice Carolina, quella delle Top composta dalle modelle Ema Kovac e Dayane Mello e quella delle Collegiali, composta dalle due diciottenni Nicole Rossi e Jennifer Poni.

Sin dalla semifinale è saltato ogni tipo di alleanze tra le varie squadre: ormai ognuno pensa alla propria squadra con lo scopo di vincere la puntata finale e non sono ammessi errori e distrazioni.

La clip mandata in onda alla fine della scorsa puntata ha mostrato alcuni frammenti della finale: sarà sicuramente una serata musicale perchè le tre coppie si cimenteranno in prove di canto e ballo sulle note del brano Gangnam Style e mettendosi alla prova anche con i brani della band di giovani ragazzi, i BTS. Non mancheranno le prove culinarie: sempre nella promo, si sente Enzo Miccio che chiede un po’ di pane per una bella scarpetta. Evidentemente la pietanza è migliore di quelle assaggiate durante la prova dei 7 mostri.

Su Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “Animali fantastici e dove trovarli”. Le avventure dello scrittore Newt Scamander, un preminente mago zoologo del mondo dei maghi, che per trovare e documentare la vita di creature magiche si ferma a New York. Tra maghi e streghe, le sue storie saranno lette settant’anni dopo da Harry Potter nella scuola di Hogwarts.

Italia1 alle 21.20 proporrà il film “Il ciclone”, di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza e Natalia Estrada. Cinque ballerine di flamenco, che stanno allestendo uno spettacolo, si perdono nella campagna toscana per la gioia del paese e della famiglia Quarini. Famiglia in cui comanda il padre che ha nostalgia del vecchio partito comunista (l’unico giornale che legge è “L’Unità”) e che ha battezzato i figli, Levante, Selvaggia e Libero. Paese che ha i suoi personaggi: la farmacista Isabella che se la intende con Selvaggia, la cameriera Franca che è pronta ad infatuarsi dell’impresario un po’ troppo bambinone e Pippo che ha solo un’idea fissa. Le bellone gettano tutti nello scompiglio e si dimostrano pronte a farsi corteggiare. Per (quasi) tutti l’happy end è dietro l’angolo.

Spazio all’attualità su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Il Giustiziere della notte – Death Wish”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Addio mia regina”; su La5 alle 21.05 “Ride – Ricomincio da me”; su Iris alle 21 “La valle della vendetta”; e su Italia2 alle 21.15 “Ted”

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Parliamo delle mie donne”. Per riconciliarsi con le sue quattro figlie, avute da quattro donne diverse, Jacques, famoso fotografo di guerra e simpatica canaglia, asseconda una messinscena escogitata dal suo amico Frédéric. Le conseguenze saranno sconvolgenti

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “La sai l’ultima?” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.