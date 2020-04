Guarita dal virus insieme al nipote, il giorno del suo 102esimo compleanno: “Il regalo più bello”

Guarita dal coronavirus a 102 anni, il giorno del suo compleanno, insieme al nipotino. La storia della bergamasca Pierina Quagliatti ha fatto il giro del web. Da anni residente a Saint-Christophe, 3.500 anime alle porte di Aosta, ‘nonna Nina’ è originaria di Brusaporto, dove ha lavorato come postina e dove ancora oggi conserva molti ricordi e affetti. In Valle d’Aosta si è trasferita nel 1946, dove ha avuto sei figli: tre maschi e tre femmine. Oggi ha anche otto nipoti e 11 pronipoti, tra cui il piccolo Leonardo, di soli 2 anni, a sua volta guarito dal virus.

L’esito dei tamponi – entrambi negativi – è arrivato puntuale martedì mattina. Quasi un segno del destino. “Erano gli ultimi che attendevamo” racconta la nipote Sabrina. Già, perché in queste settimane tutta la famiglia ha vissuto momenti a dir poco drammatici: isolata in casa con 12 componenti malati su 14. Uno di loro, purtroppo, non sopravvissuto.

Nonna Nina non è mai stata ospedalizzata, ma per giorni ha accusato sintomi come tosse, vomito, febbre. La sua guarigione e quella del piccolo Leonardo “sono il regalo più bello che potessi ricevere – racconta emozionata a Bergamonews, pochi minuti dopo avere soffiato le candeline sulla torta -. Passare il giorno del mio compleanno in mezzo ai nipoti che mi vogliono bene non ha prezzo”. Ai bergamaschi rivolge un semplice e chiaro messaggio: “Se ce l’ho fatta io potete sperare anche voi. In questi giorni difficili, per il vostro bene, restate a casa”.