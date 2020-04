Espone il tricolore con l’aquila romana, denunciato 50enne: “Sì, sono fascista”

Sul balcone di casa aveva esposto una bandiera tricolore con l’aquila che afferra il fascio littorio, chiaro simbolo della Repubblica Sociale Italiana. Per questo motivo M. A., 50enne di Cisano Bergamasco, nel giorno di Pasquetta è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per vilipendio alla bandiera.

La segnalazione è arrivata da alcuni vicini di casa dell’uomo, infastiditi da quel simbolo fascista che da qualche giorno faceva bella mostra sul terrazzo di un’appartamento al primo piano di una palazzina di via Papa Giovanni.

I militari, già impegnati nella zona per un servizio di ordine pubblico finalizzato al contenimento del diffondersi dell’epidemia da Covid-19, si sono così recati sul posto e hanno ordinato all’uomo di rimuovere subito la bandiera.

Il 50enne, dopo averla ripiegata e consegnata ai carabinieri per il sequestro, ha spiegato loro di essere un “fascista convinto”.

Per il suo gesto è stato denunciato in stato di libertà secondo l’articolo 292 del codice penale: rischia una multa fino a cinquemila euro. Sono in corso verifiche per capire se sia iscritto a gruppi o partiti politici.