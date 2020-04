Anche questa straordinaria Pasqua è alle spalle. E si ricomincia con le giornate altrettanto speciali, con tanto lavoro da casa e senza lavoro per molti. Come sarà il tempo là fuori? Lo spiega Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La robusta struttura anticiclonica che interessa il nostro Paese e buona parte dell’Europa da oltre una settimana tende a indebolirsi per l’attacco a Ovest di una blanda depressione atlantica e ad est da una veloce infiltrazione di aria fredda di origine artica che lambirà tra martedì e mercoledì la Lombardia. In seguito l’alta pressione riprenderà temporaneamente il controllo dell’area Mediterranea in attesa di un peggioramento nel prossimo fine settimana, ancora in attesa di conferme.

Martedì 14 aprile 2020

Tempo Previsto: Al mattino iniziali condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma con tendenza a rapido miglioramento e passaggio a cielo sereno su tutta la regione, in serata nuovi addensamenti nuvolosi accompagnati da isolati rovesci specie a ridosso dei rilievi Alpini e Prealpini in concomitanza con l’ingresso dei venti orientali.

Temperature: Minime in aumento con valori tra 8°C e 12°C dei grandi centri urbani, massime stazionarie o in lieve temporaneo aumento con valori tra 21°C e 25°C

Mercoledì 15 aprile 2020

Tempo Previsto: Durante la notte e le prime ore del mattino ancora residui addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi e sui settori più occidentali con rapido passaggio in giornata a cielo sereno o poco nuvoloso

Temperature: Minime in diminuzione con valori tra 4°C e 7°C, massime in sensibile diminuzione con valori difficilmente superiori ai 18°C

Giovedì 16 aprile 2020

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti saranno possibili in prossimità dei rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in aumento anche sensibile.