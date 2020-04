Al mercato è il momento delle fave fresche: ecco una zuppa facile e buona

Sono le fave fresche il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Provenienti dalle regioni del centro-sud Italia, per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si possono trovare con un prezzo in linea con le aspettative.

Ortaggi di stagione, hanno diverse proprietà per il benessere e la salute dell’organismo, garantiscono un buon apporto di proteine e fibre vegetali, specialmente se consumate crude, in quanto la cottura spesso distrugge alcuni dei componenti. Non mancano di ferro che, insieme al rame, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi. Inoltre, contengono vitamine, specialmente la B1, e acido folico, alleati del corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell’energia.

Sono povere di grassi e, caratterizzandosi per il basso apporto calorico, vengono generalmente inserite nelle diete alimentari, mentre quelle essiccate hanno valori nutrizionali diversi e sono più caloriche.

In cucina possono essere consumate crude, accompagnate da formaggi, come il pecorino e da salumi. In alternativa, sono ottime per condire pastasciutta o sfoglie, anche abbinandole con diversi ingredienti per ottenere ricette sfiziose.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, a causa dell’emergenza Coronavirus tutto è rallentato: raccolta, logistica e distanziamento sociale fanno sentire i loro effetti anche nelle campagne.

È stata una settimana di grande subbuglio e instabilità. All’euforia derivante dalle feste di Pasqua e Pasquetta si sono sommate alcune criticità di offerta per vari prodotti. Per alcuni i listini sono letteralmente impazziti e in certi casi il raccolto italiano ha un costo superiore alla media dei prezzi della merce trattata controstagione d’inverno.

Per esempio per gli asparagi è difficile trovare prodotto spagnolo a fronte di una discreta richiesta su scala europea, l’areale produttivo pugliese è rallentato per un brusco raffrescamento delle temperature e problematiche di raccolta, mentre le aree del centro-nord Italia non sono ancora pronte per fornirli. La merce disponibile è poca e questo porta i prezzi a livelli decisamente elevati anche se non si escludono rapide evoluzioni: settimana prossima la situazione potrebbe sensibilmente cambiare con una maggior disponibilità dei raccolti. Sono arrivati i primi approvvigionamenti della produzione locale, dall’areale di Albenza e a breve dovrebbero arrivare anche dal Veneto e dall’Emilia Romagna.

Un’altra referenza andata fuori controllo, seppur in termini più cauti, è rappresentata dai peperoni. In modo particolare la varietà gialla, presente in quantitativi inferiori: è difficilmente reperibile sia in Spagna sia in Olanda sia in Italia e in questi giorni ha quotazioni superiori rispetto a quella rossa. Al momento, con quotazioni sostenute, sulla piazza ci sono esemplari olandesi e italiani, mentre sono pochi quelli spagnoli perchè c’è molta richiesta interna.

Si annotano valori di mercato elevati anche per le fragole. Nei giorni prima di Pasqua la richiesta è andata alle stelle e l’offerta non è particolarmente insistente, così i prezzi sono aumentati. Presto si potrebbe contare anche sul raccolto del centro-nord Italia che potrebbe fungere da calmiere.

Sono fuori controllo anche i broccoletti verdi: la richiesta non è particolarmente vivace ma i volumi su cui si può contare sono limitati. Diminuisce, invece, il costo dei cavolfiori.

Sono stabili i finocchi, le melanzane e le zucchine. Per queste ultime i luoghi d’origine rimangono la Sicilia, soprattutto il Lazio ed è iniziata l’offerta del Veneto.

Arrivano le prime pesche dal Marocco: i quantitativi sono ancora limitati e, trattandosi dei primi approvvigionamenti i prezzi sono piuttosto sostenuti. Nella massa le pezzature risultano medio-piccole ma la loro stagione è appena cominciata.

Aumenta l’offerta di melone siciliano, a inizio campagna, accanto al quale si può trovare quello proveniente dal Marocco, dove la produzione è iniziata fisiologicamente prima. La qualità dipende dal brand che lo distribuisce e dalla cura che ha nella selezione: alcuni sono in grado di garantire un buon grado zuccherino.

Cresce la disponibilità di fagiolini di tipo Boby siciliani ma rimane piuttosto rilevante la disparità di prezzo rispetto a quelli nordafricani, a fronte di caratteristiche differenti.

Per concludere, non si annotano modifiche di particolare rilievo per la produzione locale. Emerge una maggior attenzione del consumatore per l’insalata fresca rispetto a quella già pulita e imbustata: la frequenza degli approvvigionamenti più dilatata del solito e la possibilità di avere più tempo ne favorisce l’acquisto.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Zuppa di fave fresche

a cura del Cucchiaio d’Argento

INGREDIENTI

1kg di fave fresche già sgusciate

150 g di pancetta affumicata

1 cipollotto

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

timo fresco

sale

pepe nero

COME PREPARARE

Per realizzare la zuppa di fave fresche iniziate a far rosolare la pancetta tagliata a dadini in una casseruola con l’olio. Quando sarà dorata unite il cipollotto finemente tritato e fatelo appassire mescolando spesso.

Aggiungete le fave e lasciatele insaporire per qualche minuto insieme a una macinata di pepe. Coprite quindi con acqua bollente e mescolate; aggiustate di sale e lasciate cuocere per 25-30 minuti.

A cottura ultimata prelevate un mestolao abbondante di zuppa e trasferitelo in un contenitore dai bordi alti. Frullate con un frullatore a immersione fino a ottenere una purea. Unitela alla casseruola con la zuppa e mescolate per amalgamare.

Trasferite nei piatti da portata e servite la zuppa di fave fresche completando con un giro d’olio a crudo, pepe fresco macinato al momento e qualche rametto di timo.