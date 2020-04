È servito un lavoro di oltre due ore ai vigili del fuoco di Dalmine, supportati dall’APS, dal Boschivo di Zogno, dal Boschivo della centrale di Bergamo e dal Boschivo del distaccamento volontari di Madone, per domare le fiamme che sono divampate sul tetto di un’abitazione a Pontida, in via per Massera.

I pompieri sono entrati in azione intorno alle 8, dopo aver ricevuto l’allarme lanciato dagli abitanti dell’area interessata all’incendio.

Foto 2 di 2



Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo stabile e hanno bonificato le zone più compromesse.