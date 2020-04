Con il lunedì dell’Angelo inizia una nuova settimana all’insegna delle misure restrittive per contenere il contagio. Misure che stanno dimostrandosi efficaci e quindi continuiamo a stare in casa anche se di solito questo è il giorno dei picnic e delle gite fuori porta. Con Marco Tarantola andiamo a vedere che tempo farà insieme al bollettino del Centro Meteo Lombardo

LUNEDÌ 13 APRILE 2020

Tempo Previsto: per buona parte della giornata e su gran parte della Lombardia cielo nuvoloso per velature estese e compatte, che permetteranno al sole di filtrare a fatica. Non sono comunque previste precipitazioni. In serata e nella notte progressiva diminuzione della nuvolosità a partire da ovest.

Temperature: in lieve diminuzione nelle massime. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

MARTEDÌ 14 APRILE 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sulle Prealpi, in particolare Orobie, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo su tutti i settori.

Temperature: in aumento le massime. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 23 e 25 °C.