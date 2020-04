Montalbano, Celentano, Report o Jurassic Park? La tv del 13 aprile

Per la prima serata in tv, lunedì 13 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti. Verrà proposto l’episodio “Gatto e cardellino”: una serie di scippi dalle modalità anomale, un fanatico che ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale, uno stimato ginecologo scomparso. Tocca a Montalbano venire a capo delle misteriose vicende.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Rock economy”, il concerto evento di Adriano Celentano svoltosi all’Arena di Verona nel 2012.

RaiDue alle 21.20 riproporrà “Stasera tutto è possibile”, il game-show condotto da Stefano De Martino. Questa puntata vedrà protagonisti dei giochi, a tema “Love”, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli, Arteteca, Fatima Trotta, Nathalie Guetta e Paola Di Benedetto.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi del principale feel good show della tv, primo tra tutti la celebre Stanza inclinata. Nessuna gara, nessun premio: solo voglia di vivere una serata all’insegna delle risate e del buonumore.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Verrà trasmesso il reportage “Il costo della carne”, di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi e Janaina Cesar.

In un comunicato Rai viene spiegato: “Se fino agli anni sessanta il letame prodotto dal bestiame era considerato oro per una piccola azienda agricola, oggi è diventato un problema. Tutto è legato agli allevamenti intensivi in cui poche e grandi aziende gestiscono migliaia di capi in piccoli spazi, con la necessità di smaltire i liquami prodotti che però producono grandi quantità di ammoniaca e nitrati con un forte impatto sia nella formazione del Pm10, sia nell’inquinamento delle falde acquifere. Solo pochi giorni fa è uscito uno studio preliminare della Società italiana medici ambientali che, in collaborazione con alcune università italiane, ipotizza una correlazione tra la diffusione del coronavirus in pianura padana e l’inquinamento da Pm10. Il caso monitorato è quello di Brescia e della sua provincia, che insieme a Bergamo, ha raggiunto il più alto numero di contagi. Ed è a Brescia che siamo stati tutta la prima metà di febbraio a documentare come avvengono gli spandimenti di liquami sui terreni, mentre il virus si stava diffondendo tra la popolazione. Il problema dell’impatto ambientale nella produzione di carne esiste anche se l’Italia è un paese importatore perché non riesce a soddisfare la domanda sempre più crescente. Tra i maggiori produttori, con oltre 200 mln di capi bovini c’è il Brasile, a cui si rivolgono alcuni produttori italiani di bresaola. Siamo partiti per il Mato Grosso e il Parà, nel cuore dell’Amazzonia, per capire quanto gli allevamenti sono legati alla deforestazione e quanto questo possa sviluppare nuove pandemie”.

Spazio all’attualità anche su Rete4 dalle 20.45 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Jurassic Park”; su La7 alle 21.15 “L’ultimo imperatore”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “The words”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Vicini inaspettati”; su Iris alle 21 “The sixth sense – Il sesto senso”; su Italia2 alle 21.15 “Ninja assassin”

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Ritratto di Ferrara ebraica”. Una comunità dal passato glorioso, un museo, il Museo dell’ebraismo italiano e della Shoah, che rilancia il valore della cultura ebraica in Italia, una narrazione commossa, perché la Giornata della Memoria sia occasione di ricordo della vitalità culturale e umana di una minoranza importante per il nostro Paese.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il beneficio del dubbio”: Josephine accorre in aiuto di Simon per cercare di rimuovere tutti i sospetti e le voci che incombono su di lui per l’omicidio di suo fratello.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Siren”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Non è la Rai” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.