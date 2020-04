In questo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus il pic nic di Pasquetta diventa virtuale. Le regole anti-contagio prescrivono di stare a casa, osservare il distanziamento sociale ed evitare il contatto con gli altri, ma le nuove tecnologie possono aiutare a superare la solitudine.

È l’idea della Pro Loco di Almenno San Bartolomeo che attraverso i social propone un modo alternativo per vivere questo appuntamento sempre molto partecipato che rappresenta una tradizione a San Tomè. L’iniziativa è nata e vive grazie allo spirito di condivisione e di unione di persone che, anche se non si conoscono, trascorrono questo giorno sedute allo stesso tavolo, tutti insieme dividendosi anche il cibo. Il presidente della Pro Loco di Almenno San Bartolomeo, Pietro Rota spiega: “Stiamo attraversando un momento terribile, ci sono stati lutti atroci ma abbiamo pensato di poter in qualche modo passare comunque la giornata di Pasquetta anche quest’anno facendoci compagnia ognuno dalla propria abitazione con un gioco simpatico: dalle 10 ‪alle 16 di lunedì ‪13 aprile‬ chiunque potrà pubblicare una fotografia del suo pic nic a casa nel gruppo Facebook Pro Loco Almenno creato ad hoc al seguente link https://www.facebook.com/groups/579343762929599/?ref=share. Le fotografie con più “Mi piace” riceveranno dei premi”.

Per avere maggiori informazioni e visualizzare l’elenco premi accedere alla pagina Facebook “Pro Loco Almenno San Bartolomeo“.