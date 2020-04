Coronavirus: a Bergamo 10.391 contagiati, 82 in più nelle ultime 24 ore

Sono 60.314 i lombardi contagiati dal Covid-19, 1.262 in più rispetto a domenica 12 aprile (con meno tamponi processati, circa 5mila). Ci sono 12.028 ricoverati, più 59 nelle ultime 24 ore, con 1.143 pazienti in terapia intensiva, 33 in meno nell’ultimo giorno. Ci sono stati poi 10.901 decessi, 280 in più rispetto a domenica, ma anche 956 lombardi dimessi dopo aver superato il periodo più difficile.

Sono i dati resi pubblici da Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, nella consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza sanitaria.

A Bergamo si sono registrati 82 nuovi casi, per un totale 10.391.

“Abbiamo deciso di prorogare a quattro settimane la quarantena per chi è malato – ha annunciato Gallera – e stiamo prevedendo dei tamponi per il controllo di chi deve rientrare al lavoro anche se non ha fatto il primo tampone per verificare la positività”.

A preoccupare, ora, è la città di Milano: “Il dato regionale è stabile, ma non scende con quella determinazione con cui dovrebbe soprattutto a Milano città. Bisogna essere ancora più incisivi anche per rispetto di chi la quarantena la sta facendo come deve”.