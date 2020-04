Buone notizie da Alzano Lombardo: “Nell’ultima settimana un solo contagiato”

Si vede la luce in fondo al tunnel, forse, anche in Val Seriana. La notizia infatti di quelle che fanno ben sperare: nell’ultima settimana, quella di Pasqua, ad Alzano Lombardo c’è stato un solo nuovo contagio da Covid-19.

Un dato assolutamente positivo perché arrivato da uno dei comuni della Bergamasca più colpito dall’emergenza sanitaria.

I numeri, fino all’inizio di aprile, sono stati drammatici nel paese amministrato da Camillo Bertocchi – che ha reso pubblico il dato -: dal 23 febbraio 118 decessi, 95 in più di quelli registrati nello stesso periodo nel 2019. “Una tragedia al pari delle grandi guerre, forse ancora più cruenta perché repentina e inaspettata” aveva dichiarato il primo cittadino dichiarato all’Ansa.

“Dovremo portare ancora molta pazienza – ha scritto sul proprio profilo Facebook Bertocchi – per evitare contagi di ritorno e stiamo lavorando per capire come e quando sarà possibile avviare lo screenig di massa, che ci darebbe un quadro chiaro sulla immunizzazione della popolazione, utile per una ripartenza adeguatamente pianificata”.